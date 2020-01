3,2 Millionen sahen ORF-Berichterstattung zu den Wahlen im Burgenland und in Niederösterreich

Wien (OTS) - Über die gestrige (26. Jänner 2020) Landtagswahl im Burgenland und die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich informierte der ORF umfassend und bundesweit in allen seinen Medien. Allein ORF 2 berichtete ab 16.00 Uhr mehr als drei Stunden lang live. Insgesamt erreichte die ORF-Wahlberichterstattung 3,192 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis), das entspricht 42 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. Den Topwert erreichte „Bundesland heute“ um 19.03 Uhr mit 1,481 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei 50 Prozent Marktanteil. Bei der ersten Hochrechnung um 16.00 Uhr waren bis zu 484.000 bei 23 Prozent Marktanteil via ORF 2 live dabei. Alle entsprechenden Sendungen sind als Video-on-Demand unter https://TVthek.ORF.at verfügbar.

Auch die Wahlsonntags-Berichterstattung von ORF.at wurde stark genutzt: So stießen sowohl die grafische Darstellung der Wahlergebnisse mit bisher rund 7 Millionen Page-Impressions (Gemeinderatswahlen Niederösterreich) bzw. rund 1,1 Millionen Page-Impressions (Landtagswahl Burgenland) als auch die umfassenden Storys und Live-Ticker (jeweils ca. 600.000 Page-Impressions für die Burgenland- bzw. Niederösterreich-Berichterstattung) auf hohes Publikumsinteresse. Die via Web und App verfügbaren Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote auf der ORF-TVthek, auf news.ORF.at, burgenland.ORF.at und noe.ORF.at erzielten laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) gestern in Österreich insgesamt 94.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 298.800 Bruttoviews (registrierte Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 1,3 Millionen Minuten.

Die Informationen des ORF TELETEXT wurden am Wahlsonntag von den Leserinnen und Lesern ebenfalls intensiv genutzt: Die Storys im Rahmen der Innenpolitik-Berichterstattung sowie die Wahlergebnisse ab Seite 500 über die Burgenland-Wahl erzielten insgesamt 4,3 Millionen Zugriffe, die Berichterstattung über die niederösterreichischen Gemeinderatswahlen (Storys und Ergebnisse) insgesamt 3,0 Millionen Zugriffe.

Hintergrundberichte zur Wahl zeigt am Dienstag, dem 28. Jänner, um 21.05 Uhr in ORF 2 der „Report“. Im Studio analysiert dazu Thomas Hofer.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at