Seelische Gesundheit im Fokus

Am 18.2.2020 lädt die ÖGGK zum Vortrag "Depression und Lebensfreude" von Dr. Helmut Paulus

Voraussetzung dafür ist, Psychotherapie nicht als Tabu, sondern als Chance für die eigene persönliche Entwicklung zu sehen Lara-Andrea Vranek, Psychotherapeutin

Die Depression ist eine der häufigsten Erkrankungen unserer Zeit. Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, Ängste, Antriebslosigkeit zeigen auf, dass unsere inneren Systeme nicht mehr miteinander harmonieren. In diesem Ungleichgewicht steckt aber eine große Chance“, so Dr. Helmut Paulus. „Die Depression lehrt uns, worauf wir achten müssen, um seelisch und körperlich gesund zu sein Dr. Helmut Paulus MSc, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und Psychotherapeut

Wien (OTS) - 1,2 Millionen ÖsterreicherInnen sind von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das Wissen darüber ist gering, die Scham darüber zu sprechen hingegen groß. In einer – von der Psychotherapeutin Lara-Andrea Vranek initiierten – Veranstaltungsreihe der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze informieren mehrere ExpertInnen über das Thema seelische Gesundheit und ihr Potenzial. Am 18. Februar 2020 spricht Dr. Helmut Paulus, MSc über „Depression und Lebensfreude“

Die Zahl psychischer Erkrankungen steigt seit Jahren stetig an. In Österreich liegt der Anteil der Betroffenen laut einer Untersuchung der OECD1 bei 17,7 % – und damit sogar über dem EU-Schnitt. Obwohl immer wieder stark diskutiert, ist sowohl das Wissen darüber gering als auch die Handlung, psychotherapeutische Begleitung in Anspruch zu nehmen, noch immer mit Scham besetzt.

Die Vortragsreihe „Psychotherapie im Gespräch“ will seelische Gesundheit fördern und Menschen motivieren, sich zu aktuellen Themen der Psychotherapie unter dem Aspekt der persönlichen Lebenspflege zu informieren. „ Voraussetzung dafür ist, Psychotherapie nicht als Tabu, sondern als Chance für die eigene persönliche Entwicklung zu sehen “, so Psychotherapeutin Lara-Andrea Vranek.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe werden hochrangige ExpertInnen unterschiedliche Zugänge, Sichtweisen und Fragestellungen im Bereich der seelischen Gesundheit erläutern. Ergänzend zu einem Impulsvortrag findet ein Publikumsgespräch statt.

„Depression und Lebensfreude“ lautet der Titel des Vortrags von Dr. Helmut Paulus, MSc, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und als Psychotherapeut für Gruppen- und Psychoanalyse tätig.

„ Die Depression ist eine der häufigsten Erkrankungen unserer Zeit. Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, Ängste, Antriebslosigkeit zeigen auf, dass unsere inneren Systeme nicht mehr miteinander harmonieren. In diesem Ungleichgewicht steckt aber eine große Chance“, so Dr. Helmut Paulus. „Die Depression lehrt uns, worauf wir achten müssen, um seelisch und körperlich gesund zu sein .“

Psychotherapie im Gespräch: „DEPRESSION und LEBENSFREUDE“

mit Dr. Helmut Paulus und Lara-Andrea Vranek

am Dienstag, dem 18. Februar 2020, um 18:00 Uhr

in der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Kärntner Straße 26/Eingang Marco-d‘Aviano-Gasse 1, 1010 Wien

Der Eintritt ist frei – u.A.w.g.: Telefonisch unter (01) 996 80 92, per E-Mail an gesellschaft @ oeggk.at bzw. über die Website www.oeggk.at/veranstaltungen

Psychotherapie im Gespräch: Depression und Lebensfreude

Der Eintritt ist frei – u.A.w.g.: Telefonisch unter (01) 996 80 92, per E-Mail an gesellschaft @ oeggk.at bzw. über die Website www.oeggk.at/veranstaltungen

Datum: 18.02.2020, 18:00 - 20:00 Uhr

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, Eingang Marco-d'Aviano-Gasse 1

Kärntner Str. 26/3, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.oeggk.at/veranstaltungen/

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Mag. Miriam Eder, MA

PR & Kommunikation

01/ 996 80 92 – 40

eder @ oeggk.at

www.oeggk.at