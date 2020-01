„Klartext“ am 29.1. im ORF-RadioKulturhaus und live in Ö1: „Ländermatch“

Wien (OTS) - „Ländermatch“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 29. Jänner im ORF-RadioKulturhaus, Beginn: 18.30 Uhr. Bei Klaus Webhofer diskutieren der niederösterreichische LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP), die Kärntner LHStv. Gaby Schaunig (SPÖ), die Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne), der oberösterreichische LHStv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) und die Salzburger Landesrätin Andrea Klambauer (NEOS).

Was haben die Bundesländer von der türkis-grünen Regierung zu erwarten? Anfang Februar steht ein erster Test bevor, wenn Sozialminister Rudolf Anschober mit den Ländern eine Neuregelung der Mindestsicherung finden soll. Auch weitere größere Aufgaben sind zu lösen: Wer wird am Ende das neue Öffi-Ticket bezahlen? Wie gehen die Länder mit Asylzentren, Kopftuchverbot, Pflege, Wohnbauförderung um? Und wie kann ein Finanzausgleich gestrickt sein, der laut Bundesregierung neuerdings an Klimaziele gekoppelt sein soll? Die Vergangenheit hat gezeigt: Gegen die Länder hat sich noch keine Bundesregierung ernsthaft zu regieren getraut, also muss sie diese ins Boot holen. Aber wie? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer der niederösterreichische LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), die Kärntner LH-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ), die Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne), der oberösterreichische LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) und die Salzburger Landesrätin Andrea Klambauer (NEOS).

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 29. Jänner im ORF-RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

