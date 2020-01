SPÖ Kärnten - REMINDER: #SocialMonTalk-Diskussion, heute, 27.1.2020, 18:00 Uhr, in der SPÖ-Landesorganisation

Klagenfurt (OTS) - Wir erlauben uns höflich, die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Internet- und Fotoredaktionen auf folgenden Termin aufmerksam zu machen:



Erste #SocialMonTalk-Diskussion

27.1.2020

18:00 Uhr

Thema: „Welches Grundeinkommen brauchen wir?

SPÖ-Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

Begrüßung: LH Dr. Peter Kaiser

Keynote: Dr. Markus Marterbauer

Am Podium: LHStv.in Dr.in Gaby Schaunig

Dr. Clemens Wallner



In den Social MonTalks wollen wir mit Bürgerinnen und Bürgern, Expertinnen und Experten und politischen Vertreter*innen an den gesellschaftspolitischen Fragestellungen der Zukunft diskutieren und Ideen, Umsetzungs- und Lösungsvorschläge GEMEINSAM erarbeiten.

Zur Anmeldung sowie für Informationen über zukünftige Veranstaltungen klicken sie auf unseren eigens dafür eingerichteten Blog unter www.kaerntengewinnt.at/social-montalk.

Wir freuen uns darauf, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion bei der Diskussion persönlich begrüßen zu dürfen.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SPÖ Kärnten

+43(0)463/577 88 DW 66 | Fax:+43(0)463-54 570

www.kaernten.spoe.at

presse-kaernten @ spoe.at



SPÖ Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15

9020 Klagenfurt a. W.