Ambiente 2020: HoReCa-Boom - Was bewegt den Markt?

7.-11.Februar

Perchtoldsdorf (OTS) - Mit dem Bereich Dining ist die Ambiente global führend rund um Tisch, Küche und Haushalt sowie ein wichtiger Marktplatz für HoReCa. Diese Kompetenz wird 2020 aufgrund der wachsenden Zahl von internationalen Fachbesuchern aus diesem Segment weiter ausgebaut. Das neue HoReCa Forum in der Halle 6.0 präsentiert das geballte Angebot im Bereich Front of the House und ist so das Pflicht-Event der Gastronomie- und Hotelbranche.

Thomas Kastl, Leiter Dining, erklärt, wie sich aufgrund des globalen HoReCa-Booms Ansprüche von Gästen an Gastgeber ändern – und was die Weltleitmesse Ambiente zum einzigartigen HoReCa-Marktplatz macht, um dieses Potenzial zu heben. Das Interview finden Sie hier.

Überzeugen Sie sich selbst vom großartigen HoReCa-Angebot auf der Ambiente 2020 – sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket im Onlineshop.

