Ingrid Korosec gratuliert Thomas Steiner und seinem Team zu Zugewinnen im Burgenland

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Thomas Steiner und dem gesamten Team der burgenländischen Volkspartei herzlich zu den Zugewinnen bei der burgenländischen Landtagswahl“, sagt Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec. Das Plus von 1,5 Prozent bedeutet eine Verbesserung zu den Landtagswahlen 2015. „Damit stellt die Burgenland-Wahl für die Volkspartei die siebte erfolgreiche Landtagswahl in Folge dar“, merkt Korosec an. „Mein Dank gilt auch den Seniorinnen und Senioren, die auch zu diesem Wahlergebnis für die Volkspartei wieder aktiv beigetragen haben“, sagt Korosec abschließend.





