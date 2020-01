Burgenland-Wahl: DANKE DOSKO! SPW-Klubchef Josef Taucher gratuliert Hans Peter Doskozil zum beeindruckenden Wahlsieg!

Das Ergebnis ist eine Bestätigung der hervorragenden Arbeit von Doskozil und ein Ausrufezeichen der SPÖ! Das Ergebnis ist eine Bestätigung der hervorragenden Arbeit von Doskozil und ein Ausrufezeichen der SPÖ!

Wien (OTS) - Der Vorsitzende des Wiener SPÖ Rathausklubs Josef TAUCHER gratuliert Hans Peter Doskozil zum großartigen Erfolg bei der Landtagswahl im Burgenland.

Rückenwind für Wien

"Alle Umfragen haben schon ein Plus vorhergesagt, aber dass es so gewaltig wird, ist beachtlich", so Klubchef Taucher, und weiter: "Ich sage nur Danke Dosko! Der Wahlerfolg von Doskozil zeigt, dass die Menschen ihm vertrauen und die Werte der Sozialdemokratie schätzen. Auch die Wienerinnen und Wiener können sich auf die SPÖ verlassen, egal ob es darum geht, dass sich die Menschen ihre Wohnungen leisten können oder Sicherheit wollen, dass Klimaschutz nicht auf Kosten der Schwächeren passiert. Ich habe großen Respekt vor der Leistung Doskozils und nehme den Rückenwind aus dem Burgenland mit in den Wiener Wahlkampf. "

Konkrete Lösungen statt Polit-Blabla

Für Klubchef Taucher ist der Vertrauensbeweis im Burgenland auch ein Arbeitsauftrag: "Der fulminante Wahlsieg von Hans Peter Doskozil zeigt, dass die Menschen Sachpolitik und Inhalte wertschätzen. Doskozil hat auf sozialdemokratische Themen gesetzt, wie faire Entlohnung und Arbeitsbedingungen oder Pflege und Gesundheit. Die Leute wollen kein Polit-Blabla, sondern konkrete Antworten auf konkrete Probleme. Wir sind umso mehr bis in die Haarspitzen motiviert, auch in Wien um jede einzelne Stimme zu kämpfen. "





