Burgenland-Wahl: Wiener SPÖ gratuliert Hans Peter Doskozil auf das Herzlichste!

SPÖ Wien-Vorsitzender, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig: „Tag der Freude für die gesamte sozialdemokratische Familie“

Wien (OTS/SPW) - „Im Namen der Wiener Sozialdemokratie gratuliere ich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der SPÖ Burgenland zu dem sehr starken Ergebnis bei den burgenländischen Landtagswahlen!“, betonte der Vorsitzende der SPÖ Wien, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig am Sonntag. „Es ist ein Tag der Freude für die ganze SPÖ-Familie. Doskozil und sein Team haben heute einen eindrucksvollen Erfolg gefeiert. Er hat ganz stark auf sozialdemokratische Themen gesetzt wie gerechte Entlohnung, faire Arbeitsbedingungen, Pflege und Gesundheit“, unterstrich Ludwig.****

Dass die Burgenländerinnen und Burgenländer Doskozil mit so viel Vertrauen ausstatten, komme nicht ganz überraschend, so Ludwig: „Doskozil hat in seiner bisherigen Amtszeit viel dafür getan, dass das Burgenland heute so gut da steht: Es gibt viele Arbeitsplätze, Betriebe siedeln sich an, die Menschen profitieren und das ist das Wichtigste. Vor allem aber ist Doskozil ein Sozialdemokrat mit Ecken und Kanten, der nicht zögert, sich heikler Themen anzunehmen. Der soziale Zusammenhalt ist ihm genauso wichtig wie das Thema Sicherheit. Die Menschen schätzen das. Nun kommt es darauf an, diesen erfolgreichen Weg konsequent weiterzugehen. Dafür hat Doskozil nun das Mandat, das er braucht. Die Wiener SPÖ und ich wünschen ihm viel Erfolg!“ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien