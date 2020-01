Burgenland-Wahl: SPÖ-Kärnten gratuliert Hans Peter Doksozil zu großartigem Wahlerfolg!

Kaiser, Sucher: Ergebnis bestätigt Vertrauen in SPÖ. Jetzt alles tun, um SPÖ mit Pam Rendi-Wagner gemeinsam in Erfolgsspur zurückzubringen! SPÖ muss Angriffe auf Sozialstaat abwehren!

Klagenfurt (OTS) - Die SPÖ-Kärnten, allen voran Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesgeschäftsführer Andreas Sucher, gratuliert Hans Peter Doskozil zum beeindruckenden Erfolg bei der Landtagswahl im Burgenland. „Dieser Wahlerfolg ist eine eindrucksvolle Bestätigung der hervorragenden Arbeit von Hans Peter Doskozil und seinem Team. Mit diesem Ergebnis ist sichergestellt, dass Landeshauptmann Doskozil den eingeschlagenen Erfolgsweg im Sinne der Burgenländerinnen und Burgenländer fortsetzen kann“, so Kaiser.

„Die SPÖ ist und bleibt der Garant für eine soziale Demokratie in Österreich, für Fairness und Stabilität, das wurde auch im Burgenland durch die Wählerinnen und Wähler bestätigt “, ergänzt Sucher.

Kaiser appelliert an alle Verantwortungsträger in der SPÖ„auch im Augenblick des Erfolges, den Blick nach vorne zu richten“: „Dieser Wahlerfolg ist auch ein wichtiges bundespolitisches Zeichen! Wir haben in Kärnten und nun auch im Burgenland bewiesen: Die Sozialdemokratie kann Wahlen gewinnen! Und wir werden auch in Zukunft wieder Wahlen gewinnen. Politik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, die nachhaltig und zukunftsorientiert arbeitet, wird sich über kurz oder lang immer gegen substanzlose Politinszenierung durchsetzen. Weniger Show mehr Inhalt - das ist, was die Bevölkerung von uns erwartet, das ist, wofür die Sozialdemokratie steht“, so Kaiser.

Für Kaiser, seines Zeichens auch stellvertretender SPÖ-Bundesparteivorsitzender, ist der inhaltliche Weg der SPÖ klar vorgezeichnet: „Wir haben die soziale Demokratie gegen den neoliberalen Egoismus mit allen Mittel zu verteidigen! Wir müssen deutlich aufzeigen, dass wir uns dagegen zur Wehr setzen, was die letzte ÖVP-FPÖ-Bundesregierung begonnen hat und jetzt fortgesetzt werden soll: den Sozialstaat zu demolieren und dafür eine egoistische Gesellschaft, in der sich selbst jeder der Nächste sein soll, nur noch bezahlte Leistung zählt, und nicht nur keine Rücksicht auf all anderen genommen wird, sondern diese auch noch öffentlich an den Pranger gestellt werden.“ Es liege in der Verantwortung der SPÖ, sich schützend vor den Sozialstaat und die sich auf ihn vertrauenden Menschen zu stellen, und Lösungen ua in Form einer Neudefinition des Begriffs Arbeit und was wirklich alles darunter zu verstehen ist, zu erarbeiten. „Damit dieser Sozialstaat auch in Zukunft dafür sorgen kann, dass es allen Menschen in Österreich gut geht und jeder faire Chancen und Möglichkeiten erhält!“, so Kaiser abschließend.

