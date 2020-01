ORF SPORT + mit der Startnummernauslosung beim Nachtslalom in Schladming

Am 27. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 27. Jänner 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Startnummernauslosung beim Nachtslalom Schladming 2020 um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Formel-E-Rennen in Santiago de Chile um 19.45 Uhr, von der Herren-Abfahrt in Kitzbühel um 20.15 Uhr, vom Herren-Slalom in Kitzbühel um 21.15 Uhr und vom Herren-Super-G in Kitzbühel um 22.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Startnummernauslosung für den Nachtslalom in Schladming (am 28. Jänner live in ORF 1) überträgt ORF SPORT + am 27. Jänner live. Kommentator ist Andi Felber.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 24. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at