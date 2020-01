GLOW by dm in Österreich erneut riesen Erfolg!

5.500 Fans auf Europas größter Beauty Convention

Wien/Wals (OTS) - „Are you ready to GLOW?!” hieß es am 25. Jänner in der Messe Wien. Zum zweiten Mal öffnete die GLOW by dm ihre Tore. DIE Beauty-Convention des Jahres lockte 5.500 begeisterte Besucherinnen und Besucher an, die ihre Lieblings-Influencer und die trendigsten Marken hautnah erleben konnten.

Schönheit, Lifestyle, Lebensfreude – das sind die Merkmale der GLOW by dm. Auch dieses Jahr lieferten Top-Brands und die angesagtesten Influencer alles, was das Beauty-Herz begehrt: vom Meet&Greet mit dem Lieblingsstar über die aktuellsten Trends bis hin zu exklusiven Produktneuheiten. Harald Bauer, dm Geschäftsführer Marketing und Einkauf, zeigte sich mit der Veranstaltung hochzufrieden: „Wir freuen uns, dass wir diese junge Zielgruppe gemeinsam mit unseren Partnern aus der Markenartikelindustrie in diesem Ausmaß begeistern können. Wir verknüpfen bei der GLOW by dm die digitale Welt der Influencer und der sozialen Medien mit der realen Welt der Drogeriemarken und -produkte und der ‚echten‘, emotionalen Begegnungen. Drogistinnen, Friseurinnen und Kosmetikerinnen von dm sowie die Experten der großen Industriemarken stehen den Besucherinnen mit Beratung und Tipps zur Verfügung.“ In welchem Ausmaß die GLOW by dm die junge Zielgruppe begeistert, zeigte sich bereits beim Ticketverkauf: In nur 10 Minuten waren alle 5.500 Karten restlos ausverkauft.

Beauty zum Erleben

Bei 70 Marken und einer Ausstellungsfläche von knapp 15.000 Quadratmetern konnten Styles getestet und eigene Produkte entworfen werden. Die dm Marken wie Balea, trend IT UP, alverde NATURKOSMETIK und viele mehr begeisterten auf der dm Plaza mit Schminkstationen, Mitmach-Aktionen, Fotowänden und zahlreichen Gewinnspielen. Wer sich immer schon als Shootingstar der Modewelt gesehen hat, auf den wartete dieses Jahr eine ganz besondere Überraschung: ACTIVE BEAUTY bot die Möglichkeit, sich als Cover-Modell fotografieren zu lassen und so seine eigene, personalisierte ACTIVE BEAUTY-Ausgabe anzufertigen!

Fans treffen ihre Stars

Die 5.500 Beauty Fans hatten die einmalige Chance, Stars wie Lisa-Marie Schiffner, Stephanie Davis, oder Xlaeta persönlich kennenzulernen. Bei spannenden Panel-Talks über die neuesten Make-up-Trends oder ideale Hautpflege konnte man Expertinnen wie Naomi Jon, Paula Wolf und Klara Fuchs lauschen. Der österreichische YouTuber Michael Buchinger trat für den Verein „Jugend gegen AIDS“ auf, der Aufklärungsarbeit zu Sexualität und Gesundheit leistet. Auch die deutsche Influencerin Jolina Mennen begeisterte die Menge mit einem eigenen Talk, in dem sie berührende Fragen zu ihrem Leben beantwortete. In Kombination mit vielen anderen Partnern konnte dm sowohl den jüngeren als auch den reiferen Besucherinnen ein weiteres Mal ein Lifestyle-Event der Superlative bieten!





