Bis zu 815.000 sahen Kitzbühel-Super-G in ORF 1

Wien/Kitzbühel (OTS) - Von wegen Weltcup-Müdigkeit: Bis zu 815.000 sahen den gestrigen (24. Jänner 2020) Super-G in Kitzbühel, durchschnittlich waren 652.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 57 Prozent Marktanteil (41 bzw.50 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 live dabei. Weiter geht es heute, am 25. Jänner, mit der Abfahrt, ORF 1 berichtet ab 10.55 Uhr. Der Slalom am Ganslernhang steht dann am Sonntag, dem 26. Jänner, ab 10.00 Uhr auf dem Live-Programm von ORF 1.

