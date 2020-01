Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 25. Jänner 2020. Von ALOIS VAHRNER. "Kitz-Spektakel als beste Tirol-Werbung".

Innsbruck (OTS) - Zwischen Skiklassiker, Party-Slalom und Umsatzbringer: Die Hahnenkammrennen sind längst weit über ein normales Sportevent hinausgewachsen. Für den Standort Tirol als Ganzes sind sie enorm wichtig.

Der gestrige Aufgalopp brachte einen spektakulären, extrem spannenden Super-G bei Postkarten-Wetter und entsprechend traumhaften Winterbildern. Heute steht vor dem abschließenden Slalom am Ganslernhang am Sonntag in Kitzbühel mit der Abfahrt auf der berühmt-berüchtigten Streif der absolute Höhepunkt ins Haus – nicht nur des heurigen Hahnenkamm-Wochenendes, sondern wie jedes Jahr auch der Weltcupsaison. Diesmal umso mehr, als in diesem Winter keine Ski-WM oder Olympische Spiele stattfinden.

Die Abfahrt auf der Streif mit allen Schlüsselstellen wie Mausefalle, Steilhang, Hausbergkante und Zielschuss über die Traverse gilt seit jeher als die härteste, schwierigste und auch gefährlichste Abfahrtsstrecke der Welt. Der Klassiker hat schon viele Helden geboren, aber leider auch etliche schwere Verletzungsopfer gefordert. Zum besonderen Nimbus der Streif beigetragen hat letztlich freilich beides. Und ein Sieg auf der Streif gilt den meisten Abfahrern mehr als ein Weltmeister-Titel.

Zu wenig Schnee, zu viel Schnee, Nebel: Der Kitzbüheler Skiclub hatte über die Jahr­e (heuer findet die 80. Auflage der Hahnenkammrennen statt) nicht immer die besten Kontakte zu Petrus. Und setzt wohl auch deshalb seit längerer Zeit auf eine nahezu 100-prozentige Präparierung mit Kunstschnee. Heute sollte auch wettermäßig alles glattgehen und mehr als 40.000 Ski-Fans werden für prickelnde Ländermatch-Atmosphäre sorgen.

Wenn auch oft beklagt wird, dass der Skisport nur in einigen wenigen Ländern die Fans so richtig interessiere – für Kitzbühel gilt das nicht. Dutzende TV-Stationen und Hunderte Printmedien sind in der Gamsstadt dabei. Kitzbühel ist im Skisport zweifellos das, was Wimbledon im Tennis oder Monte Carlo in der Formel 1 ist.

Kein anderer Ski-Veranstaltungsort hat auch nur annähernd ein solches Flair und diese Mischung aus tollem Sport, Events und Glamour. Von A-bis D-Promis schlängeln sich viele durch den Party-Slalom. In Österreich lockt keine andere Veranstaltung auch nur ansatzweise so viel Prominenz aus Sport, Showgeschäft und Wirtschaft an. In und um Kitzbühel sorgt die Hahnenkamm-Woche mit ihren 80.000 bis 100.000 Besuchern für volle Gästebetten und geschätzte 40 Mio. Euro Umsatz. Und drumherum werden von den zuhauf anwesenden Wirtschaftskapitänen wohl viele Millionendeals zumindest angebahnt.

Nicht wenigen erscheint der Trubel um die Kitz-Rennen und das laute Rahmenprogramm als zu übertrieben. Was es aber ist: Tirols Premium-Veranstaltung mit großer Bedeutung für den Tourismus und ein Glücksfall für den gesamten Standort.

