Widerruf: Raubverdächtige nach öffentlicher Fahndung festgenommen

Vorfallszeit: 05.09.2019, 05:40 Uhr, Vorfallsort: Wien-Leopoldstadt, Venediger Au

Wien (OTS) - Die Wiener Polizei veröffentlichte am 07.01.2020 auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fotos von zwei zu diesem Zeitpunkt unbekannten Tätern, die in den frühen Morgenstunden des 05.09.2019 in der Venediger Au einen Raub begangen haben sollen.

Aufgrund der veröffentlichten Fotos konnten die beiden mutmaßlichen Täter ausgeforscht und am 23.01.2020 festgenommen werden. Weitere Ermittlungen bezüglich möglicher weiterer Straftaten sind im Gange. Beide Festgenommenen wurden in eine Justizanstalt überstellt.

