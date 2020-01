AVISO: Jahresauftaktklausur des NEOS-Parlamentsklubs, Seehotel Rust, Mittwoch 29.1., 9:30 Uhr

mit u.a. NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 29. Jänner, findet die Jahresauftaktklausur des NEOS-Parlamentsklubs statt. Klubobfrau und NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger wird in der medienöffentlichen Eröffnung einen Ausblick auf die Arbeit des pinken Klubs im kommenden Jahr geben. Im Anschluss an die Eröffnungsrede wird es bei einem Presspoint die Möglichkeit für Fragen geben.

Bitte um Anmeldung unter presse@neos.eu.

Jahresauftaktklausur des NEOS-Parlamentsklubs

Datum: 29.01.2020, 09:30 Uhr

Ort: Seehotel Rust

Am Seekanal 2-4, 7071 Rust, Österreich

