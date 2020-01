ÖVP - T E R M I N E

KW 5 von 27. Jänner 2020 bis 2. Februar 2020)

Wien (OTS) - MONTAG, 27. Jänner 2020

09:00 Pressekonferenz mit BM Dr. Margarete Schramböck anlässlich des „IKT-Konvent“ (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27, 1010 Wien)



11:00 BM Mag. Klaudia Tanner nimmt an der Verleihung des Traditionsnamens „General Spannocchi“ für das AG Stiftgasse teil (AG Stiftsgasse, Stiftgasse 2, 1070 Wien)



14:00 Podiumsdiskussion mit BM Dr. Margarete Schramböck anlässlich des „IKT-Konvent“ (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27, 1010 Wien)



15:00 BM Mag. Klaudia Tanner nimmt an der Verleihung des Traditionsnamens „Bernardis-Schmid“ für das AG Rossau mit anschließender Uraufführung der Dokumentation „Feldwebel Anton Schmid“ teil (BMLV, Roßauer Lände 1, 1090 Wien)



18:00 BM Mag. Alexander Schallenberg, Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen an der Gedenkfeier anlässlich des „Internationalen Gedenktages an die Opfer des Holocaust – 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau“ teil (Wiener Börsensäle, Wipplingerstraße 34, 1010 Wien)



18:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am „Neujahrsempfang“ der Steirischen Volkspartei – Bezirk Südsteiermark teil (Trauteum, Trautmannsdorf 255, 8343 Trautmannsdorf)



18:30 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am „Eisstockschießen“ mit anschließendem „Bildungsheurigen des Klubs der Bildungs- und WissenschaftsjournalistInnen“ teil (Eisbahn Perchtoldsdorf, Plättenstraße 2, 2380 Perchtoldsdorf)

21:00 BM Elisabeth Köstinger, BM Mag. Klaudia Tanner, BM Dr. Margarete Schramböck und StS Dr. Magnus Brunner besuchen den „99. Jägerball des Vereins Grünes Kreuz“ (Hofburg, 1010 Wien)



BM Mag. Karoline Edtstadler begleitet Bundespräsidenten Dr. Alexander Van der Bellen anlässlich „75th Anniversary Commemoration of the Liberation of Auschitz/Birkenau“ (Katowice/Auschwitz)



BM Elisabeth Köstinger nimmt am „Rat für Landwirtschaft und Fischerei“ teil (Brüssel)

DIENSTAG, 28. Jänner 2020

10:00 Referat von MEP Simone Schmiedtbauer beim „Fachtag Geflügelhaltung“ anlässlich der Wintertagung (Kultursaal, 8361 Hetzendorf)



11:40 Panelteilnahme von MEP Mag. Lukas Mandl am „17th Vienna Congress com.sult 2020“ zu „Digitalization needs politics“ (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien)



12:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der „Jahresauftaktklausur“ der Oberösterreichischen Volkspartei teil (Therme Geinberg, Thermenallee 1, 4943 Geinberg)



18:00 BM Mag. Christine Aschbacher nimmt an der Zertifikatsverleihung „Familienfreundlicher Arbeitgeber 2019“ teil (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27, 1010 Wien)



BM Mag. Karoline Edtstadler nimmt am „Rat für allgemeine Angelegenheiten“ teil (Brüssel)

MITTWOCH, 29. Jänner 2020

09:00 Ministerrat (Bundeskanzleramt, 1010 Wien)



18:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Siegerehrung der „Bundesskitage“ teil (Voglauer Gschwandtner und Zwilling GmbH, Pichl 55, 5441 Abtenau)



Regierungsklausur der österreichischen Bundesregierung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (Hotel Steigenberger, am Goldberg 2, 3500 Krems, bis 30.1.)

DONNERSTAG, 30. Jänner 2020

12:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der „Segnung des neuen Büros des Tiroler Seniorenbundes“ teil (Tiroler Seniorenbund, Adamgasse 9, 6020 Innsbruck)



15:30 BM Mag. Klaudia Tanner und StS Dr. Magnus Brunner nehmen an der Kommandoübergabe des Militärkommandos Vorarlberg teil (Kommandogebäude Oberst Bilgeri, Reichsstraße 20, 6900 Bregenz)



16:00 Bundeskanzler Sebastian Kurz empfängt die Bundespräsidentin der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Simonette Sommaruga (Bundeskanzleramt, 1010 Wien)



16:30 BM Dr. Margarete Schramböck verleiht Ehrenzeichen an herausragende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft (BMDW, Stubenring 1, 1010 Wien)



18:30 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der Veranstaltung „40 Jahre ORF-Parlamentsmagazin Hohes Haus“ teil (Hofburg, 1010 Wien)



19:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am Empfang zum Kick-Off des „Africa UniNet“ teil (BMBWF, Minoritenplatz 5, 1010 Wien)

FREITAG, 31. Jänner 2020

10:00 Bundeskanzler Sebastian Kurz, BM Mag. Christine Aschbacher und MEP Simone Schmiedtbauer nehmen an der „Abgeordnetenkonferenz der Steirischen Volkspartei“ teil (8171 St. Kathrein am Offenegg)



15:30 Referat von BM Elisabeth Köstinger anlässlich der Spitzenfunktionärstagung des Oberösterreichischen Bauernbundes zum Thema „Die Land- und Forstwirtschaft im neuen Regierungsprogramm“ (Bildungshaus St. Magdalena, Schatzweg 177, 4040 Linz)



16:30 MEP Simone Schmiedtbauer nimmt an der „Spitzenfunktionärstagung des Oberösterreichischen Bauernbundes“ teil (Schatzweg 177, 4040 Linz)



20:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am „Gemeindeparteitag Suben“ teil (Suben 7, 4975 Suben)



Besuchstag von BM Mag. Karoline Edtstadler (Salzburg)

SAMSTAG, 1. Februar 2020

08:00 MEP Simone Schmiedtbauer nimmt an der „Obleute-Klausur des Steirischen Bauernbundes“ teil (Schwaiger, Viertel 5, 8171 St. Kathrein am Offenegg)



10:00 BM Dr. Margarete Schramböck und Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nehmen am „Wirtschaftsbund Landestag Oberösterreich“ teil (Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz)



20:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am „Ball der Tiroler Wirtschaft“ teil (Congress Innsbruck, Congress Rennweg 3, 6020 Innsbruck)

SONNTAG, 2. Februar 2020

10:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Verleihung der „Leistungsabzeichen“ des Oberösterreichischen Blasmusikverbandes teil (Pramtalsaal, Schulplatz 134, 4752 Riedau)



14:00 BM Elisabeth Köstinger nimmt an der Bischofsweihe und Ernennung von Msgr. Dr. Josef Marketz zum 66. Bischof der Diözese Gurk teil (Dom, Lidmanskygasse 14, 9020 Klagenfurt am Wörthersee)



