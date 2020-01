Branchen-Stelldichein beim Steuertag 2020

Knapp 2.000 Teilnehmer österreichweit informieren sich dieser Tage aus erster Hand über aktuelle Themen aus dem Berufsstand - BILD

Wien (OTS) - Einmal im Jahr treffen sich Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit Mitarbeitern der Finanzverwaltung, um aktuelle Themen, Änderungen und Neuerungen aus dem Bereich Steuerrecht und Steuerverwaltung zu erörtern und sich auf den neuesten Stand zu bringen.

„Es ist schön, dass bei dieser Veranstaltung die Finanzverwaltung und unser Berufsstand gemeinsam die Schulbank drücken“, freut sich Klaus Hübner, Präsident der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. „Gerade in Zeiten von Veränderungen und Reformen ist es gut, wenn wir kooperativ zusammensitzen und gemeinsam lernen, sei es zum Thema Verwaltungsreform oder zum neuesten Stand des Steuerrechts“, so Hübner weiter.

Die fachliche Leitung des Steuertags hat Univ.-Prof. DDr. Gunter Mayr, Sektions-Chef im Finanzministerium, inne. „Die Veranstaltung ist eine wichtige Plattform der Begegnung zwischen Finanzverwaltung und den Wirtschaftstreuhändern“, so Mayr. „Sie bietet beiden Seiten die Chance, sich über die jeweils aktuellen Neuerungen im Steuerbereich zu informieren und darüber zu diskutieren.“

Seit mittlerweile 16 Jahren organisiert das Bundesministerium für Finanzen gemeinsam mit der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer diesen Fach-Tag. „In den letzten Jahren haben im Schnitt knapp 2.000 Teilnehmer österreichweit unsere Steuertage besucht. Das ist für uns eine Bestätigung, dass sowohl die Themen als auch die hochkarätigen Referenten aus der Finanzverwaltung ausgezeichnet ankommen“, fasst Gerhard Stangl, Geschäftsführer der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, den Erfolg dieses Formats zusammen.

Der Steuertag findet jedes Jahr in Wien, Graz und Innsbruck sowie abwechselnd in Linz oder Salzburg statt. Die Moderation von Seiten des Berufsstands übernehmen jeweils die Landespräsidenten, in Wien moderiert Professor Dr. Thomas Keppert den Tag. Mehr zum Steuertag und weiteren Aus- und Weiterbildungsangeboten der ASW unter:

https://www.akademie-sw.at/weiterbildung

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Susanne Riedler

Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer/Leitung Presse

Tel. 01/811 73-312