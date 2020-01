5. Bezirk: Eine „kult.tour“ auf der Wiedner Hauptstraße

Wien (OTS/RK) - Derzeit bietet der Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) 7 Führungen durch Margareten an, bei denen verschiedene Schwerpunkte bzw. Bezirksteile behandelt werden. Der nächste Termin: Am Sonntag, 26. Jänner, startet um 11.00 Uhr eine rund 2 Stunden lange „kult.tour“, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer laut Worten des Vereins „eine der spannendsten Straßen Wiens entdecken“. Ausgangspunkt der aufschlussreichen Führung „Die Wiedner Hauptstraße“: Ecke Wiedner Hauptstraße/Hollgasse. Im Laufe der Exkursion wird auf den einstigen Stellenwert des Verkehrsweges hingewiesen. Andere Erklärungen betreffen zum Beispiel die famosen Tonkünstler Sibelius und Dvorak sowie eine „Tapfere Elisabeth“ und das „Abgebrannte Haus“. Das Publikum kann die Vereinstätigkeit mit Spenden unterstützen. Auskünfte sowie Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42. Mitteilungen via E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

