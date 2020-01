„Sport am Sonntag“ mit Kitzbühel-2020-Spezial

Am 26. Jänner ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Ernst Hausleitner präsentiert „Sport am Sonntag“ am 26. Jänner 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit einem Kitzbühel-2020-Spezial und folgenden Themen:

Faszination Hahnenkamm einst & jetzt

Benjamin Raich & Ernst Hausleitner backstage

Marcel Hirscher im Exklusiv-Interview

Partys & Promis Einst & Jetzt

Streckenbesichtigung mit Lindsey Vonn

80 Jahre Gänsehaut am Ganslernhang

Die genialsten Bilder, die größten Emotionen, die besten Sager 2020

