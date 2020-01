KORREKTUR zu OTS0029: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besuchte 80. Hahnenkammrennen in Kitzbühel

Wien (OTS) - Bei OTS0029 vom 24.01.2020 hat sich leider ein redaktionellen Fehler eingeschlichen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besuchte die Soldatinnen und Soldaten in Kitzbühel im Vorfeld des Hahnenkammrennens.

Daher lautet der Text korrekt:

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besuchte Soldatinnen und Soldaten im Vorfeld des 80. Hahnenkammrennens in Kitzbühel

Utl.: Rund 100 Soldaten sorgen für perfekte Pisten



Wien, Kitzbühel (OTS) - Am kommenden Wochenende findet wieder das traditionelle Skirennen statt. Am Freitag, den 24.01.2020, traf Klaudia Tanner als erste Verteidigungsministerin des Österreichischen Bundesheeres jene Soldatinnen und Soldaten der Salzburger Pionierkompanie, die bei der Präparation, der Errichten von Schutzeinrichtungen sowie Nachbereitung der Hahnenkammpisten tatkräftig mitarbeiten.



„Für die „Streif“ ist die Vorbereitung der Pisten besonders wichtig. Umso mehr freut es mich, dass unsere Soldatinnen und Soldaten unter schwierigsten Bedingungen vor Ort für eine gut präparierte Piste sorgen. Dieser Einsatz auf diesem steilen Hang und auf vereisten Pisten erfordert gut ausgebildete Soldatinnen und Soldaten, wie es die Pioniere aus Salzburg auch sind. Ich möchte mich daher bei jedem Einzelnen für die Arbeit bedanken“, sagte Bundesministerin Tanner.



Seit 20. Jänner stehen die Pioniersoldaten des Pionierbataillons 2 aus Salzburg für die Präparation der Pisten im Einsatz. Die durch den Veranstalter bezahlte Unterstützungsleistung der Soldaten ist mittlerweile ein Teil des jährlichen Rennens. Neben zivilen Helfern ist es vor allem die Arbeit der rund 100 Soldaten, die für perfekte Pistenverhältnisse sorgen. Bis 28. Jänner stehen die Pioniere für den Einsatz (u.a. Nachbereitung der Pisten) in Kitzbühel bereit.

