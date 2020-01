Kitzbühel fragt sich: Wer sind die Jungs mit den Sonnenbrillen?

Vision1 mischt Kitzbühel mit außergewöhnlichen Sonnenbrillen auf: 100.000 US-Dollar für Arnold Schwarzeneggers Klimaschutz-Mission.

Jeder und jede hat eine eigene ‚I’ll be back‘-Story. Im Profisport, als Unternehmer, im Privatleben: Irgendwann haut’s dich auf. Die Frage ist, bleibst du liegen oder stehst du wieder auf? Ich bin wieder aufgestanden. Immer wieder. Raphael Reifeltshammer, CEO Vision1

Wir sind moderne Unternehmer. Wir wollen Teil der Klimarevolution sein. Deswegen die Spende für Schwarzeneggers großartiges Engagement. Mit unseren Statement-Brillen wollen wir dazu beitragen, dass sich jeder zur wichtigsten Mission unserer Zeit zugehörig fühlen kann.” Ingomar Lang, COO Vision1

Kitzbühel/ Salzburg (OTS) - Wie schafft es eine kleine Salzburger Firma der Kitzbüheler High Society erstaunte „Aaaahs“ und „Oooohs“ zu entlocken? Und warum spendet das Unternehmen 100.000 US-Dollar für den Klimaschutz? Diese Fragen beschäftigten die 165 Gäste beim exklusiven Charity-Dinner von Arnold Schwarzenegger Donnerstagabend im Kitzbühel Country Club.

Die Antworten liefern die Sonnenbrillen von Vision1. Die eigens entwickelte Linsentechnologie erlaubt starken Brands den Zugang zur wertvollsten Werbefläche der Welt: zum Gesicht ihrer Kunden und Kundinnen. Wer sich Donnerstagabend eine Sonnenbrille mit dem auffallenden „I’LL BE BACK“-Schriftzug auf den Gläsern aufsetzte, sah absolut nichts – vom Schriftzug. Diesen sieht immer nur das Gegenüber.

Es ist eigentlich ganz einfach. „Wir machen Brillen für Statements. Arnold Schwarzenegger macht mit seinem unermüdlichen Einsatz für den Klimaschutz das wichtigste Statement unserer Zeit“, sagt Firmengründer und Ex-Fußballprofi Raphael Reifeltshammer (32). Einen Anwendungsfall präsentiert er in Kitzbühel: „Jeder und jede hat eine eigene ‚I’ll be back‘-Story. Im Profisport, als Unternehmer, im Privatleben: Irgendwann haut’s dich auf. Die Frage ist, bleibst du liegen oder stehst du wieder auf? Ich bin wieder aufgestanden. Immer wieder. Und als Arnold Schwarzenegger auf Instagram ein Selfie mit unserer ‚I’ll be back‘-Brille gepostet hat, da wusste ich, jetzt wird’s spannend.”

Ab Montag in über 600 MÜLLER Drogeriemärkten

Einer überaus qualitätsvollen Kooperation mit MÜLLER Drogerien verdankt Reifeltshammer, dass er Donnerstagabend tatsächlich neben Arnold Schwarzenegger stehen und ihm einen beachtlichen Scheck überreichen konnte. Ab Montag, 27. Jänner, gibt es die „I’ll be back“-Brillen exklusiv online und in über 600 MÜLLER Filialen in Österreich und Deutschland zu kaufen. 100.000 US-Dollar für den Klimaschutz spenden die beiden Unternehmen gemeinsam.

Klimahelden revolutionieren den Werbeartikelmarkt

„Made in China ist keine Option für uns“, gesteht Vision1 Co-Gründer Ingomar Lang (32). „Wir sind moderne Unternehmer. Wir wollen Teil der Klimarevolution sein. Deswegen die Spende für Schwarzeneggers großartiges Engagement. Mit unseren Statement-Brillen wollen wir dazu beitragen, dass sich jeder zur wichtigsten Mission unserer Zeit zugehörig fühlen kann.”

Die Brillen von Vision1 werden aus recyceltem Plastik hergestellt und sind „Made in Italy“. Mit den Herstellern vor Ort verbindet Vision1 eine langfristige, verantwortungsbewusste Partnerschaft. Ausgewiesene Optikspezialisten zeichnen für die einzigartige Linsentechnologie verantwortlich.

Reifeltshammer: „Wer den Merchandise- und Werbemittelmarkt kennt, weiß, dass es da um möglichst viel, möglichst billig geht. Wir wollen das ändern. Wir produzieren umweltbewusst für Premium-Kunden. Starke Brands suchen für ihre Markenbotschaft nicht unbedingt viel und billig. Sie suchen höchste Qualität und höchstes Vertrauen.“

Das Must-Have am Hahnenkamm-Wochenende

Freitagfrüh wurden die Brillen erneut gesichtet. Diesmal mit der Silhouette des Wilden Kaisers auf den Gläsern. Beim VIP-Event von Audi auf der Seidlalm und beim Stanglwirt können Kitz- Fans die exklusiven Brillen mit dem Tiroler Wahrzeichen erstehen. Schnell sein! Sie sind schon jetzt die Must-Haves des Hahnenkamm-Wochenendes.

Über Vision1 Eyewear

Vision1 hat seinen Unternehmenssitz in Salzburg (Österreich). Ex-Fußballprofi Raphael Reifeltshammer gründete Vision1 im Jahr 2016. Investoren sind die Runtastic-Gründer und Business Angel Hansi Hansmann. Ingomar Lang ist seit 2019 mit an Bord. Kunden von Vision1 sind unter anderem Audi Österreich, Wings for Life und Coca Cola. Im Q1 2020 steht die Eröffnung eines Standorts in New York an. Das Unternehmen sucht derzeit Mitarbeiter in Europa und den USA.

Rückfragen & Kontakt:

Raphael Reifeltshammer , CEO

email: raphael @ vision1eyewear.com

phone: +43 676 7824753



Ingomar Lang, COO

email: ingomar @ vision1eyewear.com

phone: +43 650 4109009



Customize your eyewear: www.vision1eyewear.com