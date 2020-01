Favoriten: „Das waren Pleiten“ im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Auf Einladung des Vereines „Kultur 10“ bringt das professionelle Kabarett-Ensemble „Die Giftzwerge“ am Samstag, 25. Jänner, ab 17.00 Uhr, das Publikum im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) mit dem Programm „Das waren Pleiten“ zum Lachen. In der „nostalgischen“ Kabarett-Revue werden „25 Jahre Zeitgeschichte“ einer satirischen Betrachtung unterzogen. Vom „Obergiftzwerg“ und der „First Lady“ bis zum „Betriebsrat“ und einem 1 Mann-„Orchester“ sind allesamt Könner am Werk, die mit dem „Säbel-Rassel-Tanz“ und vielen anderen originellen Nummern schmunzelnd die Zuseherinnen und Zuseher unterhalten. Wer das humorige „3-Hauben-Kabarett“ erleben will, zahlt für den Spaß 10 Euro („Kulturbeitrag“). Info bzw. Reservierung: Telefon 0660/46 46 614 (Ehrenamtliches „Kultur 10“-Sekretariat: Roswitha Jarolim) oder E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Kabarett-Gruppe „Die Giftzwerge“: www.giftzwerge.at

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Kulturelle Projekte im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

