Letzter Tag der Lokfabrik-Schau im Bezirksmuseum 21

Rückblick auf spannende Firmengeschichte am 26.1. ansehen

Wien (OTS/RK) - Auf Grund des großen Erfolges wurde die bestens besuchte Ausstellung „Die Wiener Lokomotivfabrik Floridsdorf – Die ‚LOFAG‘“ im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) einmal verlängert. Eine nochmalige Ausweitung des Besichtigungszeitraumes ist nicht möglich. Nur mehr am Sonntag, 26. Jänner, kann die aus Bildmaterial, Texten und Objekten bestehende Dokumentation der bewegten Geschichte eines früher bedeutenden Lok- und Maschinenbau-Unternehmens in Floridsdorf betrachtet werden. Das Museum ist an diesem Tag in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr offen. Der Eintritt ist frei. Spenden der Besucherinnen und Besucher werden aber angenommen. Nähere Auskünfte: Telefon 0664/55 66 973 (Ehrenamtlich aktive Museumsleitung: Ferdinand Lesmeister).

Der informative Rückblick beginnt mit der Gründung der Firma vor rund 150 Jahren und beschreibt die weiteren wesentlichen Begebenheiten in der „Wiener Lokomotivfabrik“ in der Brünner Straße. In dem Werk stellten zeitweise bis zu 1.500 Personen verschiedene Lokomotiven, Maschinen und sonstige Erzeugnisse her. Vom Krieg und der Zeit des Wiederaufbaus bis zur Sperre des Betriebes reichen die Reminiszenzen. Anfragen via E-Mail sind an folgende Adresse zu senden: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Lok-Fabriken (Wien Geschichte Wiki):www.geschichtewiki.wien.gv.at/Lokomotivfabriken

Lokomotivgasse, Lokomotivfabrik („Das Rote Wien“):www.dasrotewien.at/seite/lokomotivgasse

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

