Raub in Wohnung – Opfer schwer verletzt

Vorfallszeit: 22.01.2020, ca. 08.00 Uhr, Vorfallsort: 21., Siemensstraße

Wien (OTS) - Ein 40-jähriger Mann (österreichischer Staatsbürger) betrat am 22. Jänner 2020 gewaltsam die Wohnung eines 79-Jährigen (österreichischer Staatsbürger) in der Siemensstraße. Er versetzte dem Opfer zumindest einen Schlag ins Gesicht, wodurch der Mann zu Sturz kam und sich schwere Verletzungen zuzog (Schnittwunden, Prellungen, Rippenbrüche). Der mutmaßliche Täter raubte Bargeld und Wertgegenstände und flüchtete aus der Wohnung. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, hat die Amtshandlung übernommen und konnte nach kurzen, intensiven Ermittlungen den 40-Jährigen um ca. 22.30 Uhr festnehmen. Er befindet sich in Haft. Das Opfer wird in einem Krankenhaus behandelt.

