Zweifacher Trafikraub in Wien-Meidling geklärt

Vorfallszeit: 16.01.2020, 21.01.2020 (Tatzeiten), 23.01.2020, 18.30 Uhr (Festnahmezeit) ,Vorfallsort: 12., Wien-Meidling

Wien (OTS) - Beamten des Landeskriminalamtes ist es gemeinsam mit der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) gelungen, einen zweifachen Trafikraub zu klären und die mutmaßlichen Täter festzunehmen.

Die Beschuldigten im Alter von 23 und 26 Jahren (österreichische Staatsbürger, Brüderpaar) betraten am 16. und am 21. Jänner 2020 (mit Messer und Pistole bewaffnet) eine Trafik in Wien-Meidling. Sie forderten Bargeld und flüchteten mit der Beute. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Beschaffungskriminalität, hat die Amtshandlung übernommen. Nach intensiven Ermittlungen konnten die Tatverdächtigen ausgeforscht und am 23. Jänner 2020 festgenommen werden. In der Wohnung der beiden Männer (ebenfalls Wien 12.) konnten die Tatwaffen sichergestellt werden. Das Landeskriminalamt überprüft derzeit, ob den Männern noch weitere, ähnliche gelagerte Taten zuzuordnen sind, sie befinden sich in Haft.

