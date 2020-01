Otto Immobilien: 2019 war erfolgreichstes Jahr in der Firmengeschichte

21. Neujahrscocktail von Otto Immobilien im Wiener „Sacher“ mit mehr als 350 Gästen

Wien (OTS) - Es ist traditionell das erste große Branchenevent im neuen Jahr: bereits zum 21. Mal bat der Wiener Immobilienunternehmer Dr. Eugen Otto Donnerstag abend zu seinem eleganten Neujahrscocktail in das „Hotel Sacher“. Vor mehr als 350 Gästen aus Immobilienbranche und Wirtschaft zog er für sein Unternehmen erfolgreich Bilanz: „Das Vorjahr war das umsatzstärkste in unserer bisher 64jährigen Firmengeschichte, wobei alle Bereiche, Wohnen wie Gewerbe, zu diesem Erfolg beigetragen haben“, so Dr. Otto.

Großes Zinshauspaket erfolgreich verkauft

So konnten im Vorjahr mehr als 50.000 Quadratmeter Büroflächen vermietet werden, im Bereich Wohnen wurden „acht fantastische Villen in besten Wiener Lagen“ verkauft. „Viele Erfolge gehen dabei auch auf die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit unserem internationalen Netzwerk Knight Frank zurück, die unsere Kunden zunehmend schätzen". Als Beispiel für eine erfolgreiche Kooperation nannte Dr. Otto den Verkauf eines Zinshauspaketes einer englischen Familie im Wert von € 45 Mio. Euro. Für die vier Zinshäuser in besten Wiener Lagen wurden im Zuge eines strukturierten Verkaufsprozesses von Otto Immobilien der Bestbieter ermittelt. Der neue Eigentümer, die GRUND & WERT AG der Familie Scholz aus Wien, freut sich über die vier Prachthäuser, die seit über 60 Jahren in Familienbesitz waren.

Anleger aus dem In- und Ausland profitieren von internationalem Netzwerk

Seit neun Jahren hat Otto Immobilien mit Knight Frank, dem weltgrößten privaten Immobiliendienstleister, ein starkes internationales Netzwerk. Das Unternehmen mit Sitz in London verfügt derzeit über 523 Büros in 60 Ländern und hat mehr als 18.000 Mitarbeiter. Durch die ausgezeichnete Zusammenarbeit und viele persönliche Kontakte zwischen Wien und London haben österreichische Kunden von OTTO Immobilien direkten Zugang zu welt­weiten Märkten. Ihre Liegenschaften erhalten neben der globalen Immobilien­plattform auch in den Publikationen von Knight Frank und weiteren internationalen Partnern weltweite Aufmerksamkeit.

