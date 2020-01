AVISO: Ausstellungseröffnung: SHOAH - Wie war es menschlich möglich? 27.01. 2020, 17:00h, durch LH Peter Kaiser/Renner Institut Kärnten

Ausstellungseröffnung: SHOAH - Wie war es menschlich möglich?

Montag, 27. Jänner 2020

17:30h

Renner Institut Kärnten (SPÖ-Landesorganisation)

Lidmanskygasse 15, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

durch Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser



Die Ausstellung befasst sich mit den wichtigsten historischen Aspekten des Holocaust, angefangen mit dem jüdischen Leben in Europa vor dem Holocaust, bis hin zur Befreiung der Konzentrations- und Vernichtungslager und der bemerkenswerten Rückkehr der Überlebenden zum Leben.



Die Ausstellung umfasst insgesamt 20 Panele und wurde von der Holocaust Erinnerungs- und Forschungsstätte, Yad Vashem, Jerusalem, Israel, zur Verfügung gestellt.



Die Ausstellung ist in der SPÖ-Landesorganisation Kärnten, vom 27. Jänner 2020 bis 21. Februar 2020, während der Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag, 7:30h-16:30h, Freitag 07:30h-13:00h) frei zugänglich.



