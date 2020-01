100% zertifiziert nachhaltiger Kakao bei Manner

Ziel 2020 geschafft: Nachhaltiger Schokolade-Genuss bei Manner

Wien (OTS) - 2012 hat sich Manner dazu verpflichtet, bis 2020 den gesamten Bedarf für alle Markenprodukte aus dem Haus auf nachhaltigen Kakao umzustellen – und jetzt ist es geschafft. Die Umstellung folgte Schritt für Schritt, zusammen mit den Partnern UTZ und FAIRTRADE. Auf diesem Weg hin zu 100% nachhaltigen Kakao gab es einige Meilensteine. 2012 wurden alle Waffel- und Schnittenprodukte der Marke Manner auf nachhaltigen, UTZ zertifizierten Kakao umgestellt. 2015 wurde die Schokobananen-Range auf FAIRTRADE umgestellt - mit dem all-that-can-be Siegel, da sowohl Zucker als auch Banane sowie der Kakao aus FAIRTRADE Anbau sind. 2020 erhält die Victor Schmidt Mozartkugel-Range das FAIRTRADE Siegel.

Somit sind alle Produkte der Marken Manner, Casali, Napoli, Victor Schmidt und Ildefonso ab 2020 mit Kakao aus zertifiziert nachhaltigem Anbau und aus eigener Röstung.



Fair und nachhaltig – Manner und Kakao

Bei Manner denkt der Genießer sofort an ein Produkt: die Mannerschnitte. Dass Manner aber eigentlich als Schokolade-Unternehmen gegründet wurde und Kakao ein zentrales Thema bei Manner ist, wissen die wenigsten.

„Chocolade für alle“ war die Devise von Josef Manner I. bei der Gründung der Süßwarendynastie im Jahre 1890. Josef Manner, ein gelernter Kaufmann, hatte im Herzen Wiens – am Stephansplatz – ein kleines Geschäft, in dem er Schokoladen und Feigenkaffee verkaufte. Als ihn aber die Qualität der Schokolade seines Lieferanten nicht zufrieden stellte, entschloss er sich, selbst in die Produktion einzusteigen. Am 1. März 1890 gründete er die „Chocoladenfabrik Josef Manner“.

Erst später kam dann die „Erfindung der Mannerschnitte“ und damit folgte der Siegeszug der Waffeln und Schnitten des rosa Süßwarenunternehmens. Dennoch ist und bleibt Schokolade ein zentrales Element bei Manner. Manner ist der größte österreichische Süßwarenproduzent, der seine gesamte Schokolade von der Bohne weg selbst produziert. Dafür kauft Manner die Bohnen vorwiegend aus Afrika – vorwiegend von der Elfenbeinküste, einem der größten Kakaoproduzenten der Welt. Die Qualität und Beschaffenheit der Bohne spielt dabei eine wichtige Rolle und prägen den außergewöhnlichen Geschmack der Manner-Produkte.

Manner übernimmt soziale Verantwortung: SOS Kinderdorf Manner Haus in Abobo Gare

Nicht nur der nachhaltige Einkauf steht bei Manner im Fokus. Auch die sozialen Bedingungen im Herkunftsland sind für Manner wichtig. 2013 wurde eine Kooperation mit dem SOS Kinderdorf unter dem Motto „Gemeinsam Kindern das Leben versüßen“ ins Leben gerufen. Manner hat unter anderem ein Haus für eine Kinderdorf-Familie im SOS Kinderdorf Abobo Gare an der Elfenbeinküste finanziert und übernimmt die jährlichen Kosten für die dort lebende Familie sowie die Ausbildung und Versorgung der Kinder.

