Der Frühling kommt bestimmt – mit Continental-Motorradreifen auf Erfolgsspur

Fünf Mal Continental auf Platz eins in Deutschland - ContiTour auf Platz zwei im Chopper- und Cruiser-Segment - ContiScoot räumt bei den Rollern auf

Wien, (OTS) - Das Motorradjahr 2019 stand ganz im Zeichen der Continental-Reifenentwickler in Korbach und Hannover. Laut einer Kundenumfrage von Europas größtem Motorradreifen-Anbieter im Internet, „MotorradreifenOnline.de“, belegten in fünf von neun Kategorien Pneus von Continental den ersten Rang. Im Korbacher Reifenwerk erfolgt die Produktion nonstop im Dreischichtbetrieb.

In der Kategorie „Supersport Straße“ siegte der ContiSportAttack 3, der für seinem konsequent weiter entwickelten Nachfolger ContiSportAttack 4, der Ende des Vorjahres vorgestellt wurde, seinen Platz räumen wird. Bei den Tourensportlern punktete der ContiRoadAttack 3. Das anspruchsvolle Enduro-Segment ist on- wie offroad fest in Continental-Hand: ContiTrailAttack 3 und TKC 70 heißen hier die Sieger.

Einen Überraschungserfolg auf Platz eins verbuchte der ContiScoot in der Rubrik „Roller/Moped“. Auch der breite Cruiser-Pneu ContiTour konnte sich erfolgreich in Szene setzen, er fuhr bei der Online-Umfrage auf Platz zwei der beliebtesten Chopper- und Crusiserreifen in Deutschland.

Continental-Motorradreifenprogramm unter conti-moto.de, alle Freigaben von Continental unter reifen-freigaben.de.

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 240.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten.

Die Division Reifen verfügt über 24 Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Die Division ist einer der führenden Reifenhersteller und erzielte im Geschäftsjahr 2018 mit rund 56.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 11,4 Milliarden Euro. Continental ist einer der Technologieführer im Bereich der Reifenproduktion und bietet eine breite Produktpalette für Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Zweiräder an. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung & Entwicklung leistet Continental einen wichtigen Beitrag zu sicherer, wirtschaftlicher und ökologisch effizienter Mobilität. Das Portfolio der Division Reifen umfasst Dienstleistungen für den Reifenhandel und für Flottenanwendungen sowie digitale Managementsysteme für Nutzfahrzeugreifen.

