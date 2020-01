Das chinesische Unternehmen Yili beteiligt sich gemeinsam mit internationalen Partnern am Aufbau einer globalen Gesundheitsökosphäre

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Der chinesische Molkereiriese Inner Mongolia Yili Industrial Group hat am Mittwoch in Davos mit den weltweiten Marktführern der Gesundheitsbranche eine Initiative für eine globale Gesundheitsökosphäre gestartet, um Gesundheit und nachhaltige Entwicklung zu fördern.

Während des Weltwirtschaftsforums traf und beriet sich Pan Gang, Vorsitzender und Präsident der Yili Group, mit Ehrengästen. Zu ihnen zählten u. a. Vertreter des Indonesian Investment Coordinating Board, die Vorsitzende des Deloitte Global Board Sharon Thorne; der CEO von HSBC Global Commercial Banking Barry O'Byrne; Präsident von HSBC China Liao Yijian und der Vorsitzende und CEO der Alibaba Group Zhang Yong.

Die Initiative wurde offiziell beim "Yili Healthy Soiree" eingeführt. Die von Yili ausgerichtete Veranstaltung zog viele Branchenführer, Experten und Unternehmer an, um anlässlich des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF) die Entwicklung einer Ökosphärenwirtschaft zu besprechen.

Im Rahmen der Initiative forderte Yili alle Partner, die an der industriellen Wertschöpfungskette der globalen Gesundheitsbranche beteiligt sind, dazu auf, sich für eine gesunde Lebensweise und gesunde Arbeitsmethoden einzusetzen, Gesundheit und nachhaltige Entwicklung am Arbeitsplatz zu fördern und sich durch eine gewinnbringende Zusammenarbeit zu den Ergebnissen auszutauschen. Die Hauptredner waren Joao Campari, Global Leader für Food Practice der World Food Foundation (WWF), Paul Andersson, Präsident von Firmenich China, Mark Wilson, Vorstandsmitglied von Chr. Hansen, Amy Byrick, Präsidentin des Food & Beverage Global Business bei Dupont, Illia Aprcovic, Executive Vice President der GEA Group, Liu Jiayu, Silbermedaillengewinnerin der Changping Winterolympiade; Qin Shuo, chinesischer Medien-Influencer, und Gerrit Smit, Ernährungsexperte.

Eine "Ökosphärenwirtschaft" wird zukünftig zu einem bedeutenden Entwicklungsmuster der Weltwirtschaft werden, bemerkte Pan Gang, Vorsitzender von Yili, beim Forum. Er kommentierte weiter, dass Yili sich stets offen und integrativ gezeigt sowie innovative Ideen und gewinnbringende Methoden unterstützt habe, um eine "globale Gesundheitsökosphäre" aufzubauen und eine weitreichendere sowie engere Zusammenarbeit in der weltweiten Gesundheitsbranche zu fördern.

"Die Yili Group möchte eine globale Gesundheitsökosphäre aufbauen und hat dafür ihre führende Stellung am Markt wiederhergestellt, um den globalen Fokus auf eine gesündere Welt zu richten", so Adolfo Orive, Präsident und CEO von Tetra Pak, ein führender Anbieter für Verarbeitungs- und Verpackungslösungen.

"Ich freue mich sehr, dass Cargill hier sein kann, um dies zu bezeugen und weiterhin gemeinsam mit Yili Gesundheit und Nachhaltigkeit fördern kann", so David Maclennan, Vorsitzender und CEO von Cargill. Das multinationale Unternehmen setzt sich seit Langem gemeinsam mit Yili für die Versorgung von Verbrauchern mit sicheren, gesunden und nahrhaften Molkereiprodukten ein.

Die weltweite Versorgung mit gesunden, nahrhaften und nachhaltigen Produkten sollte stets ein besonderes Anliegen sein, betonte Edouard Roquette der Vorsitzende von Roquette Frères, ein weltweit führendes Unternehmen für pflanzliche Inhaltsstoffen und neue pflanzlichen Proteine, das ebenfalls an einer Partnerschaft mit Yili für die Entwicklung der Gesundheitsbranche interessiert ist.

Yili und Davos kooperieren bereits seit 2017. Yili ist das erste führende chinesische Unternehmen für gesunde Nahrungsmittel, das ein strategischer Partner vom WEF ist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1081143/Yili_Davos.jpg

