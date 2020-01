„Eine Reise zum Mond“ im Rahmen des wienXtra-Ferienspiels

Die Wiener Semesterferien im NHM Wien

Wien (OTS) - Von Mittwoch, den 5., bis Samstag, den 8. Februar 2020, machen Kinder ab sechs Jahren im Rahmen des wienXtra-Ferienspiels eine Reise zum Mond! Programm im Mikrotheater und im Digitalen Planetarium des NHM Wien ergänzen den Ferien-Spaß.



Bei der Forschungstour durch die Sonderausstellung „Der Mond. Sehnsucht, Kunst und Wissenschaft“ wird unser nächster Nachbar im Weltall genau unter die Lupe genommen. Ein riesiger Mond-Ballon, echtes Mondgestein zum Angreifen, interaktive Stationen, Experimente und Filme geben ein umfassendes Bild über den Mond. Anhand verschiedener Themenstationen werden alle Facetten des Mondes untersucht: welche ist die Vorder- und welche die Rückseite? Welche Mondphasen gibt es und warum? Wie entstanden Mondkrater und wie haben sie die Mondlandschaft geprägt? Wie lebt man am Mond? Und wie funktionieren eigentlich Raketen?

Auch die eigene Kreativität wird gefordert, etwa bei der Raketenbau-Station, mit Kraternachbildungen oder bei der Kreativ-Station mit der Illustratorin Nini Spagl, bei der Weltraum-Wunderwerke gemalt oder gebastelt werden können!



In den Ferien können Kinder ab sechs Jahren in Gruppen, mit Vermittlerinnen und Vermittlern und mit Begleitpersonen den Mond erkunden und erfahren.



Termine: Mittwoch, 5., bis Freitag, 7. Februar, Start zwischen 10:00 und 11:00 Uhr und zwischen 14:00 und 15:00 Uhr möglich

Samstag, 8. Februar, Start zwischen 14:00 und 15:00 Uhr möglich

Dauer: ca. 1,5 Stunden



Für Kinder mit Ferienspielpass ist die Teilnahme kostenlos.

Eine erwachsene Begleitperson von Kindern mit Ferienspielpass: 6,00€

Jede weitere Begleitperson: 12,00€

Anmeldungen sind nur für Gruppen erforderlich: anmeldung @ nhm-wien.ac.at

W eitere Kinderprogramme:



„Eine Reise zum Mond“

NHM Kids & Co ab 6 Jahren

Samstag, 1., bis Montag, 3. Februar 2020, 14:00 Uhr

Sonntag, 9. Februar 2020, 14:00 Uhr



Führungskarte: 4,00 Euro, zuzüglich Eintritt

keine Anmeldung erforderlich





Mikrotheater

Winzige Mikroorganismen und andere Naturobjekte live in Großprojektion



„Die Wunderwelt im Wassertropfen“

Samstag, 1. Februar, und Samstag, 8. Februar: 13:30 und 14:30 Uhr

Sonntag, 2. Februar, und Sonntag, 9. Februar: 13:30, 14:30 und 16:30 Uhr



Digitales Planetarium

Dinosaurier hautnah beobachten oder in der Liveshow zum Mond und zu den Sternen reisen! Wie haben Astronauten den Mond betreten und was unterscheidet ihn von Planeten und Sternen?



„Dinosaurier und das Abenteuer des Fliegens“

Montag, 3., und Mittwoch, 5. Februar, 14:00 Uhr

Donnerstag, 6., Freitag, 7., und Samstag, 8. Februar, 16:00 Uhr

Sonntag, 9. Februar, 11:00 und 15:00 Uhr



Live Show: „Reise durch die Nacht für Kids“

Montag, 3. Februar, 10:15 Uhr

Samstag, 8. Februar, 15:00 Uhr

Sonntag, 9. Februar, 14:00 Uhr



Tickets < 19 Jahren: 3,00€ , Eintritt ins Museum frei

Erwachsene: 5,00€, zuzüglich Museumseintritt

