Bundesjugendvertretung fordert Kriterienkatalog für Vereine an Schulen

Kindergärten, Schulen und Vereine brauchen verlässliche Kriterien.

Wien (OTS) - Anlässlich des aktuellen Falles, in dem ein Flüchtlings-Rollenspiel, das ein Verein an einer Wiener Schule durchgeführt hat, vom Bildungsministerium verboten wurde, appelliert die Bundesjugendvertretung (BJV) an Bildungsminister Faßmann: „Es gab bereits vergangenes Jahr die Diskussion um Angebote von Vereinen an Schulen und Kindergärten. Dabei wurde ein Kriterienkatalog für externe Fachkräfte und Vereine angekündigt, deren rasche Fertigstellung auch im Regierungsprogramm festgeschrieben wurde. Diese Ankündigungen müssen jetzt umgesetzt werden“, so BJV-Vorsitzende Caroline Pavitsits.

Kindergärten, Schulen und Vereine brauchen für ihre Arbeit Kriterien, auf die sie sich verlassen können. „Bei jedem strittigen Thema sofort eine neue Diskussion über ein Verbot zu führen bringt uns hier nicht weiter. Es besteht die Gefahr, dass sich Bildungseinrichtungen immer mehr abschotten“, kritisiert Pavitsits.

Die BJV hebt den Mehrwert hervor, den externe Vereine und Fachkräfte für Bildungseinrichtungen haben können und spricht sich für vielfältige Methoden im Unterricht aus: „In vielen Bereichen ist es ein Gewinn für SchülerInnen, diese Inhalte mit Personen, die nicht ihre LehrerInnen sind, zu erarbeiten. Externe Fachkräfte können neue Perspektiven und Methoden für Kinder und Jugendliche einbringen, zum Beispiel aus ihrer Arbeit mit Flüchtlingen. Es wäre ein wesentlicher Verlust, wenn externe Angebote generell keinen Zugang mehr zu Bildungseinrichtungen haben“, hält Pavitsits abschließend fest.

