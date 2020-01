EIGHTY TWO – ein neuer Business-Meilenstein in Liesing

Das neue CPI Officeprojekt „EIGHTY TWO I The Business Corner“ wird ab 2021 den Süden Wiens als zukunftsweisenden Bürostandort prägen.

Wien (OTS) - Prominente Lage mit direkter U6-Anbindung, zertifizierte Nachhaltigkeit beim Bauen sowie multifunktionaler Nutzungsmix: all das und noch viel mehr zeichnet das Officeprojekt "EIGHTY TWO I The Business Corner" aus.

Was bedeuten die Herausforderungen unserer digitalen Arbeitswelt konkret für Business-Immobilien? Hohe Aufenthalts- und Mobilitätsqualität für Mitarbeiter, moderne Büroausstattung mit flexiblen Raumkonzepten oder interne Wohlfühloasen für teamübergreifende Kommunikation? Um anspruchsvolle Office-Kunden zu halten und neue zu gewinnen, müssen Bürogebäude heute eine immer größer werdende Liste an Anforderungen erfüllen. „Unser neues Officeprojekt EIGHTY TWO ist ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Infrastruktur im kommenden Business-Cluster Liesing-Mitte“, berichtet Martin Hübl, Head of Sales und Investment bei CPI. „Deshalb legen wir auch großen Wert auf eine gute Durchmischung von Büro-, Gastro- und Retailflächen sowie zusätzliche Mitarbeiter-Relaxzonen.“

Unternehmen, die neue oder weitere Büroflächen im Süden von Wien suchen, erwartet hier direkt neben der U6-Station Perfektastraße ein besonders ressourcenschonender Neubau mit hervorragender Anbindung an den Individualverkehr, multifunktionalem Nutzungspotenzial und vielfältiger urbaner Nahversorgung. „Unser erklärtes Ziel ist dabei, ideale Rahmenbedingungen für mehr Produktivität, Kreativität und Effizienz im Business zu schaffen. Deshalb sprechen wir vor allem jene preisbewussten Unternehmen an, die hohe Qualität zu leistbaren Konditionen suchen“, so Hübl.

Infobox

Projektname: EIGHTY TWO / The Business Corner

Projektadresse: Perfektastraße 82, 1230 Wien

Geschosse: 6

Nutzfläche: 12.400 m2

Büroflächen gesamt: 11.335 m2

Gastro- u. Retailflächen gesamt: 814 m2

Lagerflächen gesamt: 252 m2

Teilbare Flächen: Büroflächen ab 260 m2; Gastro, Retail u. Lager ab 45 m2

Stellplätze: in Tiefgarage

Großzügige Freiflächen: Terrassen & Grüne Oase im Innenhof

Zertifikat: ÖGNI/DGNB Gold (vorzertifiziert)

Baubeginn: Q2/2020

Fertigstellung: Q4/2021

Rückfragen & Kontakt:

CPI Marketing GmbH



Jennifer Leitner

Leitung Marketing



Tel: +43 1 409 54 40-506

Mobil: +43 676 369 41 35

E-Mail: jennifer.leitner @ cpi.co.at

Web: www.cpi.co.at