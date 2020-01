Startschuss für den U-Ausschuss: Volle Aufklärung in der Casino-Affäre

Grüne entsenden junges Kontroll-Duo Tomaselli (34) & Stögmüller (32) in den Untersuchungsausschuss

Wien (OTS) - Die Grünen haben ihre Mitglieder für den Untersuchungsausschuss fixiert und etablieren eine neue Generation für die wichtige Aufklärungsarbeit im Parlament: Nina Tomaselli, stellvertretende Bundessprecherin, ist Neo-Finanzsprecherin der Grünen und bringt bereits Erfahrung aus dem Hypo-Untersuchungsausschuss im Vorarlberger Landtag mit. Der Rechnungshofsprecher David Stögmüller aus Oberösterreich, hat sich in den letzten beiden Jahren als Bundesrat mit ausgezeichneter Kontrollarbeit verdient gemacht. Über 180 Anfragen gehen insgesamt auf sein Konto.

„Wir werden beweisen, dass die BürgerInnen die gewohnt seriöse Aufklärungsarbeit von den Grünen bekommen, die sie sich von uns erwarten“, bringen es die beiden Nationalratsabgeordneten auf den Punkt. „Am Ende des Untersuchungsausschusses muss die politische Verantwortung dubioser Postenbestellungen und anderer Eskapaden geklärt sein. Die ÖsterreicherInnen dürfen nicht länger mit ihren Fragezeichen alleine gelassen werden“, fixiert Nina Tomaselli das grüne Ziel. Ibiza habe eine ganze Generation an Menschen verstört. Jetzt müsse die Integrität der Politik wiederhergestellt werden.



„Als Jungpolitiker macht es mich wütend, dass die Freiheitlichen immer wieder schaffen, die Politik in Verruf zu bringen. Schlussendlich müssen wir aber alle den Kopf hinhalten. Nach Ibiza kann man nicht einfach zur Tagesordnung zurückkehren“, so Stögmüller.



„Wir werden uns jedenfalls – wie schon seit 35 Jahren - dafür einsetzen, dass die Korruption hinausgefegt wird“, schließt Tomaselli.

