FPÖ – Kickl: Sarrazin-Ausschluss ist Zeichen gegen die Meinungsfreiheit

Wien (OTS) - Ein Zeichen für die Bedrohung der Meinungsfreiheit ist für FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl der Umstand, dass Thilo Sarrazin aus der SPD ausgeschlossen wurde, weil er im März an einer von den Freiheitlichen veranstalteten Podiumsdiskussion in Wien teilgenommen hat. „Es war nicht die erste freiheitliche Veranstaltung, wo er als Redner aufgetreten ist, aber jetzt offenbar ein willkommener Vorwand, um einen unbequemen Querdenker endlich loszuwerden, was auch einiges über die neue SPD-Führung aussagt“, so Kickl. „Man hat ja nicht geglaubt, dass es dort nach Schulz und Nahles noch schlimmer kommen kann, aber nach unten ist offenbar immer Luft.“

