Die FIT Studieninfotage 2020 an der FH Technikum Wien

Neue Kooperation zwischen Technikum und FIT-Wien-NÖ-BGLD.

Wien (OTS) - Die FIT-Studieninformationstage finden von 27.-29. Jänner 2020 statt. Ausgehend von der Auftaktveranstaltung in den Räumlichkeiten der FH Technikum Wien am Höchstädtplatz 6, 1200 Wien, findet bei den FIT Studieninformationstagen dieses Jahr wieder eine Vielzahl an Workshops, Vorlesungen und Laborübungen statt, die junge Frauen einen „hands-on“ Einblick in handwerkliche und technische Studienrichtungen ermöglichen. Direktes Erleben, unkompliziertes Fragen und das Ausprobieren von Studieren sind Kernaspekte des FIT-Studieninformationsprogrammes, das junge Frauen dabei bestärkt, ein technisches Studienfach zu wählen.

Bei der Infomesse am Montag, 27. Jänner stellen sich spannende, zukunftsweisende Unternehmen ebenso wie Hochschulen und ÖHs vor. Dabei können die Besucherinnen potenzielle ArbeitgeberInnen kennenlernen und Studierende alles fragen, was sie schon immer über das Leben als Studentin wissen wollten.

Das Einzigartige an den FIT-Studieninformationstagen ist, das Angebot so vieler Österreichischer Hochschulen gebündelt kennenlernen und vergleichen zu können. Namhafte technische Hochschulbildungseinrichtungen in Wien, NÖ und dem Burgenland öffnen bei den FIT-Studieninfotagen ihre Türen gezielt für junge Frauen und bieten ein vielseitiges, spannendes Programm, um die zukünftigen Studentinnen für eine Ausbildung in der Technik zu begeistern.

Neu: Veranstaltungsort und neue Hauptkooperationspartnerin ist die FH Technikum Wien:

Die FH Technikum Wien setzt mit der Übernahme als Hauptkooperationspartnerin ein starkes Zeichen für die Frauenförderung im technischen Bereich und signalisiert damit auch den jungen Frauen: Wir wollen, dass Ihr bei uns studiert!

Die online-Platzreservierung zu den Workshops ist noch bis 26. Jänner möglich, allerdings gibt es auch die Möglichkeit, Restplätze vor Ort am 27. Jänner zu erhalten.

Veranstaltungsdetails

Was: FIT Studieninformationstage 2020

Wo: FH Technikum Wien, Höchstädtplatz 6, 1200 Wien

Wann: Montag, 27. – Mittwoch, 29. Jänner 2020

Wer: Eine Vielzahl österreichischer Universitäten, FHs, Forschungsinstitute, Bildungsdirektionen sowie Firmen. Die vollständige Liste unserer Kooperationspartnerinnen finden Sie hier:

https://www.fitwien.at/WienFITKooperationen/

https://www.fitwien.at/WienFITFHs/

Über die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien wurde gegründet, um Menschen für ein technisches Studium zu begeistern und auf die Nachfrage nach technischen Spitzenkräften in der Industrie zu reagieren. In den 25Jahren ihres Bestehens hat sie 12.000 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht. Aktuell studieren mehr als 4.400 Menschen an Österreichs einziger rein technischer Fachhochschule. Die FH ist ein Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro-und Elektronikindustrie.





Datum: 27.01.2020

Ort: FH Technikum Wien

Höchstädtplatz 6, 1200 Wien, Österreich

Url: https://www.technikum-wien.at/newsroom/veranstaltungen/fit-studien-informationstage-fuer-schuelerinnen/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Jürgen Leidinger, Marketing und Kommunikation

T: +43 1 333 40 77-2571

E: juergen.leidinger @ technikum-wien.at