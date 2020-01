ORF SPORT + mit der Eiskunstlauf-EM und der Handball-EM

Auch am 24. Jänner: Triathlon-Pressekonferenz, Skeleton, Kitzbühel-Pressekonferenz und -Mannschaftsführersitzung sowie Biathlon

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 24. Jänner 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Triathlon-Pressekonferenz „Auf Olympiakurs“ um 10.00 Uhr, von der Eiskunstlauf-EM Graz 2020 (Kurzprogramm Frauen um 11.30 und 16.00 Uhr, Kür Paare um 19.45 und zeitversetzt um 22.15 Uhr), vom Skeleton-Weltcup in Königssee (Herren 2. Lauf um 13.00 Uhr, Damen 2. Lauf um 17.30 Uhr), von der Pressekonferenz nach dem Super-G in Kitzbühel um 14.10 Uhr, vom Biathlon-Weltcup in Pokljuka (Frauen Einzel) um 14.30 Uhr, von der Mannschaftsführersitzung vor der Abfahrt in Kitzbühel um 17.00 Uhr und von der Handball-EM 2020 (Semifinale 1 Spanien – Slowenien um 17.55 Uhr, Semifinale 2 Norwegen – Kroatien um 20.25 Uhr) sowie die Höhepunkte von den Youth Olympic Games 2020 (Tag 13) um 8.00 Uhr.

Am 11. Mai 2020 endet im Triathlon die zweijährige Qualifikationsphase für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Österreichs Athletinnen und Athleten liegen dabei voll auf Kurs und haben die einmalige historische Chance, gleich vier Quotenplätze für Österreich zu holen. In einer Pressekonferenz am 24. Jänner in Wien informieren Lisa Perterer, Sara Vilic, Alois Knabl, Lukas Hollaus, Lukas Pertl, Walter Zettinig (ÖTRV-Präsident) und Robert Michlmayr (ÖTRV-Sportdirektor) über den aktuellen Stand der Qualifikation und die letzten Schritte auf der „Road to Tokio“. Reporter ist Toni Oberndorfer.

Die Eiskunstlauf-Europameisterschaft geht von 20. bis 26. Jänner in Graz über die Bühne. Die besten Athletinnen und Athleten des Kontinents kämpfen in der Steiermark in vier Disziplinen um begehrtes Edelmetall. Insgesamt werden rund 160 Sportlerinnen und Sportler aus 35 Ländern an der EM 2020 teilnehmen. Kommentatorin ist Gabi Jahn, an ihrer Seite als Kokommentatorin fungiert Eva Martinek. (ORF-TVthek Kurzprogramm Frauen live von 11.30 bis 17.20 Uhr, Kür Paare von 18.55 bis 21.55 Uhr)

Der Skeleton- und Bob-Weltcup macht von 24. bis 26. Jänner in Königssee in Deutschland Station. Kommentator ist Florian Prates. (ORF-TVthek: Herren 1. Lauf live von 11.30 bis 12.40 Uhr, Damen 1. Lauf von 15.30 bis 16.40 Uhr, 2. Lauf von 17.15 bis 18.25 Uhr)

ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz nach dem Super-G in Kitzbühel am 24. Jänner live. Reporter ist Andreas Felber.

Die Biathletinnen und Biathleten kämpfen von 23. bis 26. Jänner in Pokljuka in Slowenien um Weltcup-Punkte. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christoph Sumann. (ORF-TVthek live von 14.10 bis 16.00 Uhr)

Die Mannschaftsführersitzung vor der Abfahrt in Kitzbühel zeigt ORF SPORT + am 24. Jänner live.

Reporter ist Andreas Felber.

Bei der Handball-EM stehen am 24. Jänner die beiden Semifinal-Spiele Spanien – Slowenien und Norwegen – Kroatien auf dem Programm. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

