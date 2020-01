FPÖ – Schmiedlechner: Die Bio-Weideverordnung bringt unnötige Schikanen für unsere Bio-Bauern

Die Verschärfung der Weidepflicht bei Bio-Tierhaltung ist „Gold Plating“ in Reinkultur

Wien (OTS) - „Schnellschuss von Bundesministerin Köstinger mit der Umsetzungsverordnung war eine Reaktion auf die Überprüfung der Europäische Kommission von 2017. Die Kommission hat anschließend Anpassungen bei der Bio-Tierhaltung im Bereich der Weiden gefordert. Die Verschärfung der EU-Verordnung zur Weidepflicht bei der Bio-Tierhaltung ist rechtlich nicht klar zu begründen“, erklärte der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner, der noch hinzufügte, dass mit 2021 eine neue EU-Bio-Verordnung (848/2017, davor 834/2007) in Kraft treten wird.“

„So wird von der EU gefordert, so oft wie möglich weiden zu lassen. Die EU-Verordnung lässt kein einziges Mal einen Weidezwang erkennen, sondern nennt Begriffe wie – ‚vorzugsweise‘ oder ‚wann immer es die Umstände gestatten‘. Wenn Bauernbundfunktionäre im Landwirtschaftskammerwahlkampf behaupten, dass das ‚Bio-Weide-Chaos‘ aufgrund der Versäumnisse von SPÖ und FPÖ zustande kam, handelt es sich nachweislich um bewusst gestreute Falschinformationen“, erklärte Schmiedlechner.

„Unabhängig davon, dass die neue Bio-Weidepflicht erst wenige Wochen vor dem Inkrafttreten bekannt wurde, handelt es sich bei der aktuellen Vorgehensweise um ‚Gold Plating‘ in Reinkultur. Diese Verschärfungen sorgen dafür, dass Bio-Bauern aus dem Förderprogramm ÖPUL aussteigen müssen, da sie sonst sanktioniert werden. Den Biobauern wurde hier mit der Verordnung ohne Not der Boden unter den Füßen weggezogen. Es zeigt klar die Scheinheiligkeit der ÖVP auf, die auf der einen Seite mehr Bio im Regierungsprogramm ankündigt und auf der anderen Seite den Bio-Bauern unnötig das Leben schwermacht“, so der FPÖ-Agrarsprecher.

