ZackZack/Peter Pilz: Offener Brief von Peter Pilz zum U-Ausschuss

„Liebe grüne Abgeordnete“

Wien (OTS) - In einem offenen Brief wendet sich ZackZack-Herausgeber Dr. Peter Pilz an die Abgeordneten des Grünen Parlamentsklubs.

Er sieht die parlamentarische Kontrolle durch die derzeitigen Vorgänge rund um die Streichung wesentlicher Passagen des Oppositionsverlangens für einen „Ibiza“-Untersuchungsausschuss gefährdet.

In untenstehender URL finden Sie den offenen Brief:

https://zackzack.at/2020/01/23/liebe-gruene-abgeordnete-offener-brief-von-peter-pilz-zum-u-ausschuss/

