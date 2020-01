Anmelden zur Finissage am 29.1. im Bezirksmuseum 8

Tagung „Europäische Grundwerte“ und Abschlussabend der Schau „Demokratie Menschenrechte Rechtsstaat“: office@europify.at

Wien (OTS/RK) - Die Sonder-Ausstellung „Demokratie Menschenrechte Rechtsstaat“ im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) ist noch am Sonntag, 26. Jänner, von 10.00 bis 12.00 Uhr, bei freiem Eintritt zu besichtigen. Am Mittwoch, 29. Jänner, wird die interessante Schau mit Workshops und Führungen für Schulklassen (9.00 bis 15.00 Uhr), einer Fachtagung im Zeichen europäischer Grundwerte (15.30 bis 18.30 Uhr) und der offiziellen Finissage (19.00 bis 22.00 Uhr) beendet. Der Zutritt zu den Veranstaltungen am letzten Tag ist gratis. Erforderlich sind rasche Anmeldungen: Telefon 0650/666 72 82 (Institut für Europäische Bildung und Integration) bzw. E-Mail office@europify.at.

Das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team (Leitung: Maria Ettl) kooperiert bei diesem Projekt mit dem Verein „Justizgeschichte und Rechtsstaat“ und mit dem Partner „Europify - Unabhängiges Institut für Europäische Bildung & Integration“. Im Rahmen der Tagung am Mittwoch in der Nachmittagszeit (Thema: „Vermittlung Europäischer Grundwerte – wie kann das gehen?“) stehen mehrere Vorträge, ein Fachleute-Gespräch, eine „Slam-Text“-Einlage und ein Interview über die Thematik „Handlungsempfehlungen an die (Bildungs-)Politik“ mit dem Wiener Landtagsabgeordneten Heinz Vettermann auf dem Programm. Der Höhepunkt der anschließenden abendlichen Finissage ist eine Podiumsdiskussion („Politische Bildung für alle“). Detaillierte Angaben dazu: Telefon 403 64 15 oder E-Mail bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Justizgeschichte und Rechtsstaat“: www.justizgeschichte-rechtsstaat.at/

Institut für Europäische Bildung & Integration (Europify): https://europify.at/

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

