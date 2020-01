AVISO: Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

Gedenkveranstaltung des Parlaments am 27. Jänner 2020 erinnert an 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsident Robert Seeber laden am 27. Jänner zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust zu einer Gedenkveranstaltung in die Wiener Börsensäle. Mit der Veranstaltung wird insbesondere der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau gedacht, die sich heuer zum 75. Male jährt.

Nach der Begrüßung durch Bundesratspräsident Seeber spricht der Generalsekretär der IKG Wien Benjamin Nägele Worte des Gedenkens. Über die vier Komponisten, deren Werke den Abend musikalisch umrahmen, spricht Gerold Gruber, Leiter des Forschungszentrum exil.arte; Viktor Ullmann, Hans Krása, Gideon Klein und Pavel Haas wurden nach Auschwitz deportiert und dort oder in einem der Nebenlager ermordet.

Die Keynote des Abends kommt von Martha Keil, Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (St. Pölten). Unter dem Titel "Auschwitz bleibt uns anvertraut" wird sie Gedanken zu den Begriffen "Befreiung" und "Vermittlung" vortragen. Schlussworte spricht Nationalratspräsident Sobotka.

Zeit: Montag, 27. Jänner 2020, 18 Uhr

Ort: Wiener Börsensäle, Eingang Wipplingerstraße 34

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden. (Schluss) sox

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl