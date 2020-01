Pressekonferenz: Der österreichische Einzelhandel 2019 – so ist das Jahr gelaufen: Bilanz und Ausblick

Die Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) lädt ein

Wien (OTS) - Die Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die Interessenvertretung des heimischen Handels, lädt ein zur Pressekonferenz

Der österreichische Einzelhandel 2019 – so ist das Jahr gelaufen: Bilanz und Ausblick

am Freitag, 31. Jänner 2020 mit Beginn um 10.30 Uhr

in der Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien, Saal 4 (Zwischengeschoß).

• Komm.Rat Peter BUCHMÜLLER, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich

• Dr. Wolfgang ZINIEL, KMU Forschung Austria und

• Mag. Iris THALBAUER, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel

präsentieren und analysieren die Entwicklung des Einzelhandels in Österreich.

Aus organisatorischen Gründen wird um Zu- bzw. Absage per E-Mail an oder per Tel.: 05 90 900-4462 gebeten.













