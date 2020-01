Floridsdorf: Buch-Präsentation „Heinz und sein Herrl“

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) stellt die Autorin Eva Woska-Nimmervoll am Sonntag, 26. Jänner, ihr Buch „Heinz und sein Herrl“ vor. Die Lesung geht im Festsaal des Museums ab 16.00 Uhr über die Bühne. Spenden der Besucherinnen und Besucher werden erbeten. Der unterhaltsame Roman handelt von einem Gemeindebau-Mieter und dessen Hund. Ein Nachbar mag keine Hunde und sein Ableben führt zu Turbulenzen (Verlag: Kremayr & Scheriau, Umfang: 192 Seiten, ISBN: 978-3-218-01155-6, Preis: 19,90 Euro). Auskunft und Anmeldung per E-Mail: heinzundseinherrl@gmx.at.

Von Konzerten und Lesungen bis zu Ausstellungen gehen laufend im Museum in der Prager Straße 33 interessante Kultur-Termine über die Bühne. Nähere Informationen: Telefon 0664/55 66 973. Anfragen an den ehrenamtlichen Leiter, Ferdinand Lesmeister, via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Schriftstellerin Eva Woska-Nimmervoll: https://evawoskanimmervoll.wordpress.com/blog/

Autorin Eva Woska-Nimmervoll („Kremayr & Scheriau“): www.kremayr-scheriau.at/autoren/eva-woska-nimmervoll/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Projekte im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse