HYPO NOE Real Consult: Dreimal „klimaaktiv“ Gold für Bauprojekte

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus zeichnete drei Projekte der HYPO NOE Real Consult mit „klimaaktiv“ Plakette in Gold aus

St. Pölten (OTS) - 989 Punkte von 1000 möglichen Punkten für energieeffiziente und ökologische Bauweise: Das erreichte das im Rahmen des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) errichtete Gebäude „I07 2nd Administration Building“. Mit dem ebenfalls am ISTA Gelände zu findenden „I23 LAB5 und GradSchool“ (962 von 1000 Punkten) und der Karl Landsteiner Privatuniversität (988 von 1000 Punkten) in Krems erhielten 2019 gleich drei Projekte unter der Projektsteuerung und -leitung der HYPO NOE Real Consult die „klimaaktiv“ Plakette in Gold des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT).

„Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind im Gebäudebau zu zentralen Themen geworden. Insbesondere das Land Niederösterreich setzt hier klare Schwerpunkte und fordert als unser Auftraggeber entsprechende Maßnahmen ein. Unsere Aufgabe in der Projektsteuerung und -leitung ist es, die Rahmenbedingungen zur Erreichung der festgelegten Ziele auch im Hinblick auf energieeffizientes und ökologisches Bauen zu schaffen“, berichtet Michael Weiß, Geschäftsführer der HYPO NOE Real Consult. Eine Reihe weiterer Projekte werden bereits von der HYPO NOE Real Consult betreut und sollen ebenfalls zu Vorzeigeprojekten in Sachen Klimaschutz werden.

Der „klimaaktiv“ Gebäudestandard gehört zu den erfolgreichsten und anspruchsvollsten Gütesiegeln in Europa mit besonders strengen Anforderungen in den Bereichen Energieeffizienz, Planungs- und Ausführungsqualität, Baustoffe und Konstruktion sowie Komfort und Raumluftqualität. Die 2004 gegründete Initiative setzt sich für die Energiewende ein und legt dabei besonderen Fokus auf die vier Themenbereiche Bauen und Sanieren, Energiesparen, erneuerbare Energien und Mobilität. Insgesamt 66 niederösterreichische Bauprojekte erfüllten die strengen Kriterien und wurden mit den Plaketten in Gold, Silber oder Bronze für ihre energieeffiziente und ökologische Bauweise prämiert.

Die HYPO NOE Real Consult ist eine 100%ige Tochter der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien mit Sitz in St. Pölten. Das Unternehmen zeichnet sich durch langjährige Erfahrung in der Bauherrenberatung und im Baumanagement aus und hat sich insbesondere mit der Projektsteuerung und –leitung von Sonderimmobilien der öffentlichen Hand einen Namen gemacht. Gemeinsam mit konzernnahen Partnern bieten die Immobilientöchter der HYPO NOE ein umfassendes Leistungspaket über die gesamte Immobilien-Wertschöpfungskette.



