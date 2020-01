Lotto: Aus Zwillings- wurde Doppeljackpot – 2,5 Mio. Euro warten

Zwei der insgesamt drei Jackpots wurden geknackt

Wien (OTS) - Bei Lotto „6 aus 45“ ging es am vergangenen Mittwoch um Jackpots beim Sechser und beim Fünfer mit Zusatzzahl, also um einen sogenannten Zwillingsjackpot. Und aus diesem wurde nun ein Doppeljackpot beim Sechser. Denn es gab abermals keine Quittung mit den „sechs Richtigen“, und damit warten im Sechser Gewinntopf am Sonntag rund 2,5 Millionen Euro.

Der Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl hingegen wurde geknackt, und zwar von nur einem Spielteilnehmer. Ein Steirer war es, der mit einem Quicktipp zum Erfolg gekommen ist und für seinen Sologewinn rund 215.500 Euro erhält.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser, und die Gewinnsumme von gut 245.000 Euro wurde auf die 54 Fünfer aufgeteilt, die jeweils mehr als 5.600 Euro gewannen. In der nächsten Runde werden für den LottoPlus Sechserrang rund 250.000 Euro erwartet.

Joker

Um den dritten Jackpot des Tages ging es beim Joker. Hier waren gleich drei Spielteilnehmer erfolgreich, die für ihr „Ja“ zur richtigen Joker Zahl jeweils mehr als 135.500 Euro gewannen. Zwei Joker wurden in Niederösterreich erzielt, einer von einem Spielteilnehmer per Lotterien-App auf seinem Mobiltelefon.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. Jänner 2020

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.567.177,09 – 2,5 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 215.486,80 83 Fünfer zu je EUR 1.496,40 208 Vierer+ZZ zu je EUR 179,10 3.926 Vierer zu je EUR 52,70 5.586 Dreier+ZZ zu je EUR 16,60 67.694 Dreier zu je EUR 5,50 238.708 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 01 15 28 42 43 44 Zusatzzahl: 12

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. Jänner 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 54 Fünfer zu je EUR 5.612,20 2.073 Vierer zu je EUR 24,70 37.486 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 04 11 31 40 42 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. Jänner 2020

3 Joker EUR 135.546,10 10 mal EUR 8.800,00 92 mal EUR 880,00 946 mal EUR 88,00 9.477 mal EUR 8,00 94.697 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 2 2 3 6 0

