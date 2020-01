Eva Padberg über Eifersucht: "Fremde Blicke tun dem Ego gut" (FOTO)

Hamburg (ots) - In den Neunzigern gehörte sie zur Riege der Super-Models, am 27. Januar wird sie 40. Eva Padberg sagt diese Woche in GALA (Heft 5/2020, ab heute im Handel), wie es ihr damit geht. "Mit einem Baby, das wenig schläft, fühle ich mich an manchen Tagen eher älter. Wenn ich mich aber mal für einen Event von meinem Team toll zurechtmachen lasse, kommt mir der Gedanke: Och, gehst als Mutti noch ganz gut durch!"

Padberg, seit Teenagerzeiten mit dem Musikproduzenten Niklas Worgt zusammen, sagt außerdem über ihr Glückrezept: "Eifersucht war bei uns nie ein Thema. Fremde Blicke tun dem Ego gut. Generell kann es doch keinem Menschen reichen, immer nur von derselben Person angehimmelt zu werden."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen & Kontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Sophie Charlotte Herzberg

Gruner + Jahr GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884

E-Mail: herzberg.sophie-charlotte @ guj.de

www.gala.de