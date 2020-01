Widerruf: Ausforschung von Tatverdächtigen nach öffentlicher Fahndung

Vorfallszeit: 15.10.2019, Vorfallsort: Wien

Wien (OTS) - In einer Presseaussendung der LPD Wien vom 21.01.2020 wurden Fotos von drei Tatverdächtigen veröffentlicht, die am 15.10.2019 in der Paltaufgasse bzw. im Bereich des Bahnhofs Hütteldorf zwei Raube unter Vorzeigen einer Schusswaffe begangen haben sollen. Aufgrund der öffentlichen Fahndung stellten sich zwei der Gesuchten auf einer Polizeiinspektion. Bei den beiden mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen 16-jährigen österreichischen sowie einen 17-jährigen rumänischen Staatsbürger. Auch der dritte Tatverdächtige (17, österreichischer Staatsbürger) konnte bereits ausgeforscht werden. Weitere Erhebungen sowie Einvernahmen sind derzeit im Gange.

