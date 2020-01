Grüne Wien/Kunrath unterstützt „JetztZeichenSetzen“ gegen Akademikerball in der Wiener Hofburg

Wien (OTS) - Die Grünen Wien unterstützen die Plattform „JetztZeichenSetzen“ bei der Aktion „Shame on you“ heute am Wiener Heldenplatz gegen den Akademikerball in der Wiener Hofburg. Bei der Aktion werden einschlägige, rechtsextreme Zitate von ehemaligen BesucherInnen des Akademikerballs auf Schildern veröffentlicht. Danach findet ein sogenannter „Walk of Shame“ zu zwei Mitgliedern der Hofburg-Betreibergesellschaft statt.

Der Akademikerball findet heuer neuerlich gegen Proteste der Opfer des Holocaust, der Zivilgesellschaft, den Grünen und zahlreichen NGOs statt. „Der Ball unterscheidet sich von anderen Bällen in Wien durch seine rechtsextreme BesucherInnenschaft und durch die Tatsache, dass er als einziger Ball eine Polizei-Platzsperre rund um die Hofburg mit hunderten PolizistInnen erfordert“, so der Sprecher für Erinnerungspolitik der Grünen Wien, Niki Kunrath. „Es ist auch gleichgültig, ob nun Strache oder Sellner an diesem Ball teilnehmen, der Charakter des Balls bleibt immer der Gleiche. Wir wollen nicht, dass sich in den Prunkräumlichkeiten der Republik alljährlich Rechtsextreme aus allen Ländern austauschen und ihre Lieder singen“, schließt Kunrath.

Die Aktion von „JetztZeichenSetzen“ startet um 10:00 Uhr am Heldenplatz.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at