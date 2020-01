Speaser - Markteinführung der weltweit ersten Social-Sports-App

Uppsala, Schweden (ots/PRNewswire) - Das schwedische Start-up-Unternehmen Speaser will die Art und Weise verändern, wie Menschen einander bei Sportveranstaltungen folgen und miteinander interagieren. Daher schufen sie die erste App, die einen Feed mit den neuesten Nachrichtenergebnissen von Spielen in allen wichtigen Sportarten aus der ganzen Welt, freundlichen Wetten und sozialen Medien kombiniert und es somit erleichtert, sich über Sport auszutauschen.

- Speaser, die weltweit erste Social-Sports-App, wird am 23. Januar 2020 global gestartet. Die App wurde entwickelt, um Sportfans auf der ganzen Welt zu vereinen. Sie bietet die neuesten Sport-Schlagzeilen und ermöglicht es Ihnen, mit Ihren Freunden zu chatten und sie zum Ausgang der kommenden Spiele herauszufordern.

"Milliarden von Menschen lieben den Sport und wir wollen helfen, sie zusammenzubringen", sagt Fanny Drape, Vizepräsidentin von Speaser.

Die App wird am 23. Januar weltweit gestartet, ist in 24 verschiedenen Sprachen, auf iOS und Android verfügbar und kann kostenlos heruntergeladen und genutzt werden.

Keine Wett-App

Beim Sport soll der Spaß im Vordergrund stehen, aber auch die Herausforderung. Während traditionelle Wetten schädliche Auswirkungen haben können, behält Speaser den lustigen Teil des Wettens - die Herausforderung - bei und überlässt es Ihnen zu entscheiden, ob der Gewinner mehr als die Ehre und den Ruhm des Sieges erhalten soll. Vielleicht eine Tasse Kaffee?

Speaser bringt die Spannung einer Wett-App mit, hat aber deren Nachteile beseitigt.

"Viele Leute können oder wollen keine Wetten mit Geld abschließen", sagt Fanny Drape und fährt fort, "und es gibt Länder, in denen traditionelle Wetten illegal sind - für die wird dies eine lustige Alternative darstellen".

So funktioniert es

Vor einem bevorstehenden Spiel sagen die Nutzer den Ausgang voraus, fordern Gegner heraus und entscheiden über einen eventuellen Wetteinsatz. Die Ergebnisse werden in so genannten Trefferraten dargestellt, so dass die Nutzer die Ergebnisse mit der Highscore-Liste oder der Wall-of-Fame der App vergleichen können. Die Trefferquoten basieren auf den Ergebnissen aller Ihrer Herausforderungen und können im Laufe der Zeit verbessert werden.

Während sie das Spiel verfolgen, können die Nutzer die App nutzen, um mit Freunden zu chatten, die neuesten Nachrichten zu erhalten und sich auch einen Überblick über Live-Scores, Charts und Statistiken zu verschaffen. Alles in einer App.

Weitere Informationen:

