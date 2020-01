Kirchbaumer zu BAG-Novelle: Weitere Aufwertung der Lehre stärkt österreichisches Erfolgsmodell!

Bundesministerin Schramböck stellt Maßnahmenpaket für mehr Gerechtigkeit für 109.000 Lehrlinge im Ministerrat vor

Es geht um einen Mix aus qualitativer Optimierung, höherer Wertigkeit und praktischen Erleichterungen. In allen Bereichen setzt der Vorschlag sinnvolle Akzente Abg.z.NR Rebecca Kirchbaumer

Die duale Ausbildung ist für den österreichischen Wirtschaftsstandort das internationale Aushängeschild. Das Maßnahmenpaket wird zu mehr Nachfrage für die Lehre bei jungen Menschen führen, den Fachkräftemangel entgegenwirken und die Qualität unserer Ausbildung weiter steigern Abg.z.NR Rebecca Kirchbaumer

Innsbruck (OTS) - Für die Tiroler Nationalratsabgeordnete Rebecca Kirchbaumer sind die Pläne zur weiteren Attraktivierung der Berufsausbildung „die richtige Antwort auf den Fachkräftemangel, die zugleich für mehr Gerechtigkeit sorgen und das österreichisches Erfolgsmodell weiter stärken.“ Der entsprechende Vorschlag zur Novelle des Berufsausbildungsgesetzes (BAG) von der Tiroler Bundesministerin Margarete Schramböck aktiviere dabei, so Kirchbaumer, „die richtigen Hebel“.

„Es geht um einen Mix aus qualitativer Optimierung, höherer Wertigkeit und praktischen Erleichterungen. In allen Bereichen setzt der Vorschlag sinnvolle Akzente“ , so Kirchbaumer, die dabei nicht nur auf die geplante Einführung eines Qualifikationstitels für handwerkliche Meister verweist. Auch der Vorschlag einer regelmäßigen „up-to-date“-Prüfung der Lehrinhalte, die Neugestaltung der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung und die geplante „Flexilehre“ für junge Mütter werden dazu beitragen, einen Mehrfacheffekt zu erzielen: „Die duale Ausbildung ist für den österreichischen Wirtschaftsstandort das internationale Aushängeschild. Das Maßnahmenpaket wird zu mehr Nachfrage für die Lehre bei jungen Menschen führen, den Fachkräftemangel entgegenwirken und die Qualität unserer Ausbildung weiter steigern“ , so Kirchbaumer.

In der Reihe der geplanten Maßnahmen finden sich auch zusätzliche Anreize für die Förderung der Lehrlingsausbildung in den Betrieben sowie qualitätsfördernde Maßnahmen bei der Lehrabschlussprüfung und der Ausbildung in fachlich verwandten Lehrberufen. Kirchbaumer erklärt, dass auch die „Symbolik der Sprache“ einen Beitrag zu mehr Wertigkeit leisten werde. „Wenn ein Wort wie Lehrlingsentschädigung in Zukunft durch Lehrlingseinkommen ersetzt wird, ändert sich zugleich auch der Stellenwert. Auch dahingehend soll die BAG-Novelle eine nachhaltige Stärkung des österreichischen Vorzeigemodells der dualen Ausbildung bewirken“, lobt Kirchbaumer den Vorschlag von Ministerin Schramböck.

